Tot i que es preveu una pujada de les temperatures, volem proposar-te una desena de plans de tota mena per gaudir aquest cap de setmana a la ciutat.

-Fire!! Mostra Internacional de Cinema Gai i Lèsbic. Les pel·lícules d’aquesta edició parlen de resiliència, de valentia i de confiança, des de Mars One, amb les lluites quotidianes d’una família modesta al Brasil marcat per l’extrema dreta, fins a la rebel·lia de The Hill Where Lionesses Roar o Celts, la història d’una mare que busca millorar la seva vida diària llastrada per la guerra. Consulta la programació (la mostra durarà fins al dia 19 de juny).

-Setmana del Llibre Social. Darrers dies per gaudir d'aquestes jornades que reivindiquen el paper dels autors i les autores, editorials, llibreries i públic lector que aposten per obres sobre temàtiques socials com el feminisme, l’educació, les migracions, la diversitat o el pensament crític.



-Rock pels Xuklis. Música i solidaritat. Malparits (tribut a Sopa de Cabra) + Últim Segell (tribut a Sangtraït) seran les bandes que actuaran per recaptar diners en benefici a aquesta associació que vetlla pels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies. Compra la teva entrada.

-Arts Libris. Aquesta fira del llibre d’artista, el fotollibre i l’autoedició arribarà el dissabte 11 a l'Espai Fossat del Mercat de Sant Antoni. La cita té una gran projecció internacional, ja que també s'han celebrat edicions anteriors a Lisboa.

-Festival Hipnotik 2022. La segona data del festival, l'11 de juny, se centrarà en altres dos disciplines del Hip Hop: MC’s (mestres de cerimònies) i breakdance. Totes les competicions aniran acompanyades de concerts.



-Barcelona 92: l'impuls d'una ciutat. El nom de l'exposició és una declaració d'intencions: a la Casa SEAT podràs recordar la història de les diferents candidatures olímpiques de Barcelona, l'explosió creativa que va promoure i com el suport i la col·laboració de la ciutadania van ser imprescindibles per a la seva realització.

-Monica Green en concert. La Sala Luz de Gas acull un concert d'una de les grans veus dels Estats Units, però establerta a Espanya des del 1997. La seva actuació es posarà en marxa la matinada del dissabte al diumenge a la 1.

-L'Ou com Balla 2022. Corpus. A cavall entre la primavera i l'estiu, com és habitual, Barcelona torna a celebrar una de les seves festes més estimades. També continuen creixent les catifes florals, un altre dels trets patrimonials del Corpus, que per primer cop es podran veure al carrer del Pi i al Seminari. Els actes comencen el diumenge 11 i s'allargaran fins al dia 19 d'aquest mes.

-Ultra Clean Marathon. Fer esport i tenir cura del medi ambient alhora. Tornarà a celebrar-se el diumenge 11 de juny, quan els participants completaran un recorregut de 60 quilòmetres de plogging (recollida de residus abandonats als espais naturals) per córrer protegint la natura. El trajecte els portarà des del Castell de Torre Baró fins al parc de la Barceloneta.

-Summer Lovers. Ja està en marxa el cicle musical Nits màgiques a la Casa Batlló i la proposta d'aquest diumenge 12 és una banda que pren com a referència artistes com Nat King Cole. A banda de gaudir del concert, l'entrada inclou una visita per aquest emblemàtic edifici situat al passeig de Gràcia.