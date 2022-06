L'hotel Acta Atrium Palace de Barcelona, situat a la Gran Via, on aquest dijous a la nit els Mossos d'Esquadra van alliberar una persona que estava "emmordassada i lligada de mans" en una de les habitacions ha recuperat la normalitat aquest divendres.

Imatge de l'hotel de Barcelona on van passar els fets - EUROPA PRESS

El telèfon d'emergències 112 va rebre un avís cap a les 21 hores que informava que "hi podria haver una persona retinguda" , i la policia catalana va desplegar un ampli dispositiu per revisar habitació per habitació a l'establiment.

Els agents van detenir una persona presumptament relacionada amb el segrest, i de matinada els hostes de l'hotel han pogut tornar a les habitacions després de descartar que hi hagués més persones implicades amagades a l'establiment, encara que la investigació continua oberta.

TESTIMONIS



El pare d'una família del Brasil allotjat a l'hotel ha explicat als mitjans que en el moment dels fets acabaven d'arribar a recepció i s'estaven registrant, moment en què van veure molta "barrulla" i agents de la policia armats entrant per la porta principal.

Els agents els van fer sortir de l'hotel, mentre van fer un perímetre de seguretat al voltant de la porta principal per evitar que ningú entrés , fins que al cap de dues hores van poder accedir a la seva habitació.

Una hoste procedent de l'Iraq ha manifestat que va passar "molta por a escoltar crits i trets" des de la seva habitació, i que la policia va registrar la seva estada de forma minuciosa.

"Molts agents van entrar a l'habitació i van mirar cantonada per cantonada tota l'habitació durant 15 minuts, fins i tot van mirar sota les catifes, i ens van dir que hi havia persones perilloses dins de l'hotel i que no sortíssim de l'habitació", ha afegit.

Un matrimoni del Canadà també allotjat a l'establiment ha explicat que cap a les 21 hores "van trucar a la porta amb crits" i, en obrir, es van trobar agents de la policia uniformats i armats que van registrar la seva habitació durant uns 20 minuts i els van demanar els passaports.

" Crec que sempre recordarem aquestes vacances, estan sent memorables i emocionants ", ha ironitzat l'home.