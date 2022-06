Si penses en la protecció de la pell del sol, les idees més associades són les cremes i els olis solars i els para-sols. I no et falta raó. Però has de saber que també hi ha aliments que ajuden el cos en aquesta funció.

Els fruits secs ajuden a reforçar la protecció del cos. Foto: Arxiu

La calor ha vingut per quedar-se ja tot l’estiu i aquest cap de setmana viurem la primera forta calorada del que portem d’any. Les platges i les piscines s'ompliran, i per això cal començar a tenir cura de la pell i l'exposició als raigs del sol.

I més enllà del que fem, també importa el que mengem. Diversos estudis, com el que ha publicat recentment la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) incideixen en la importància d'una bona dieta i d'alguns aliments en aquesta protecció. Menjar bé significa, entre altres coses, mantenir el rejoveniment intern.

D'aquesta manera, els experts incideixen en la importància de consumir fruites, verdures, llegums i fruits secs. Aquests són aliments que tenen vitamines C i E, polifenols i àcids fenòlics; aquests nutrients contribueixen a la defensa oxidant de la pell contra els agents externs de la radiació ultravioleta.

Sent concrets, alguns exemples son el mango, el meló, la taronja, el tomàquet, el raïm, la col verda, tots els llegums, els fruits secs (les ametlles són de les més recomanades) i el cacau, i el cafè, entre altres.