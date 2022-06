500 comensals es van congregar a la NIt Solidària contra el Càncer a Barcelona/ @CatPress

L'Associació contra el càncer a Barcelona ha celebrat aquest dijous la seva 8a Nit Solidària, una gala on va recaptar fons per a la investigació i per millorar la vida de les persones amb càncer i els seus familiars.

Va ser una nit plena de sorpreses i esperit solidari durant la qual es va aconseguir recaptar, Bizum a Bizum, 178.680 euros, xifra que supera els 150.000 de la seva edició anterior pre-pandèmia, celebrada el 2019. Davant dels 69 anys de l'existència de l'Associació contra el càncer, s'han augmentat els serveis d'assessorament i atenció als pacients i les seves famílies. Bona prova d'això va ser el testimoni in situ d'una pacient, Natalia, que va explicar la seva història amb el càncer.

NATALIA: "L'ASSOCIACIÓ NO M'HA DEIXAT SOLA"

A Natalia li van diagnosticar càncer de mama amb 26 anys que va remetre. Amb l'arribada de la pandèmia, diu que "la Covid em va salvar la vida", perquè gràcies al fet que va contagiar-se i les proves que li van fer li van detectar "la metàstasi que ara tinc i per la qual gràcies a l'Associació que em van ajudar he aconseguit la incapacitat. Vol dir que aquesta malaltia no em permet treballar però jo m'hi enfronto amb tota la força i cada dia em maquillo i segueixo endavant”. Natalia ha acceptat que "no he de ser forta ni la meva família, amb la meva psicooncòloga, he treballat per trobar un espai on explicar el que no m'atreveixo a explicar als meus i m'ha ajudat molt. Animo tothom a que s'acosti a l'Associació que els ajudin perquè no et deixen sola”.

DR MOLIST: "AL FINAL ES TRACTA D'ESTAR AL COSTAT DE LES PERSONES QUE ENS NECESSITEN"

En declaracions a CatalunyaPress, el Dr. Molist, president de l'Associació contra el Càncer de Barcelona, va afirmar que "amb la investigació es fa progressar la supervivència contra el càncer. S'ha demostrat que la gent és molt conscient que ha de donar suport a aquestes accions. Ara hem fet aquest esdeveniment, estic molt orgullós de com la gent ha reaccionat i la gent està molt implicada contra el càncer.Tots tenim algú a prop i sabem que cada cop tenim més tractaments i aquesta donació col·lectiva ens ajudarà que més gent investigui i que després repercuteixi en els malalts. Al final es tracta de ser al costat de les persones que ens necessiten".

JOSEP MARIA ARGIMON: "QUEDA MOLT PER ACONSEGUIR"

Per la seva banda Josep Maria Argimon, conseller de Sanitat, preguntat per CatalunyaPress va afirmar "és molt important sensibilitzar la gent i que la gent recordi que encara ens queda molt per aconseguir al món del càncer. S'ha aconseguit molt durant aquests anys".

JORDI TURULL: " EL CÀNCER ENS AFECTA A TOTS I CAL POSAR EN VALOR ACTES COM LA NIT SOLIDÀRIA"

Per a Jordi Turull, Secretari General de Junts per Catalunya, qui també va participar a la Nit Solidària contra el Càncer de Barcelona “aquests actes són necessaris i essencials per lluitar contra una malaltia que ens afecten a tots a Catalunya. Estic convençut que tots tenen algú que ho ha patit o ho pateix.I cal posar en evidència el gran talent que hi ha a Catalunya en matèria de recerca i treball.Aquest és un acte molt encertat que dedica el seu temps i beneficis a vetllar pels que més pateixen per aquesta malaltia, el càncer, crec que s'ha de posar en valor”.

DAMIÀ CALVET: "HEM DE ARRIBAR A TOTS ELS RACONS DE LA NOSTRA SOCIETAT A LA LLUITA CONTRA EL CÀNCER"

En paraules de Damià Calvet, President del Port de Barcelona, “hi ha tota una estructura de serveis basada en la sanitat pública i en la investigació que funciona molt bé. Però calen esdeveniments com aquest per arribar a tots els racons de la nostra societat, que generin recursos per encara avançar més tant en la informació com en el propi tractament del càncer .Ho trobo absolutament imprescindible i estem molt contents des del Port de Barcelona de poder ajudar en tot el que podem a l'Associació contra el Càncer. Som promotors també de la carrera dels 10 km per visualitzar i ajudar aquesta lluita contra el càncer".

IGNACIO GARRIGA: "CAL INVERTIR EN INVESTIGACIÓ CONTRA EL CÀNCER"

Ignacio Garriga, portaveu de VOX a Catalunya qui també va assistir a l'acte de la Nit Solidària va afirmar a CatalunyaPress que “Hem d'estar acompanyant els malalts i posar en valor des del sector de la política que falta molt camí per recórrer. Cal invertir i no invertir en ximpleries, cal invertir en coses com aquestes, en investigació i donar suport als malalts”.

UNA NIT ESPECIAL PLENA DE SORPRESES I SOLIDARITAT

Més de 500 persones es van congregar al pavelló Itàlia de la Fira de Barcelona per posar el seu granet de sorra per donar suport a la investigació i l'atenció a les persones amb càncer.

Des del 2015 s'han destinat gràcies a la solidaritat col·lectiva 36,1 milions d'euros a projectes al centre de tot Catalunya . Perquè l'Associació treballa perquè "tothom tingui les mateixes oportunitats de prevenir el càncer, conviure-hi i accedir als avenços de la investigació en aquest camp" segons afirma la mateixa associació.

Així donen suport i acompanyen els malalts de càncer i les seves famílies de forma gratuïta, informen i consciencia la societat sobre el càncer i els seus factors de risc i creen entorns saludables de vida a més de fomentar la investigació mitjançant el finançament de projectes de qualitat.

Gràcies a tot aquest treball , han rebut suport o acompanyament 9.920 persones de 86 professionals de diferents àmbits d'actuació. I amb l'impuls de 48.017 socis i 2.400 voluntaris que donen temps a l'associació a més dels seus treballadors, empreses col·laboradores i donacions.

