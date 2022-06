Festival O Son do Camiño el 2021

Nombrosos mitjans d'emergències han estat mobilitzats per l'esfondrament de part d'un escenari del cicle de concerts ' O Son do Camiño ', previst del 16 al 18 de juny, al Monte do Gozo, a Santiago de Compostel·la , amb persones atrapades. Diversos operaris han quedat atrapats a l'estructura. De moment, hi ha cinc ferits, un greu.

Així ho han confirmat fonts consultades, que han detallat que s'ha registrat cap a les 12.30 hores d'aquest divendres un accident laboral al Monte do Gozo, per la qual cosa han estat mobilitzats, entre d'altres, els Bombers de Santiago, Policia Nacional i personal sanitari.

Fonts de l'organització han apuntat que ha caigut part de l'estructura de l'escenari en muntatge a Monte do Gozo per a aquest cicle de concerts.