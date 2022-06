L' ASAC l'associació professional que agrupa les operadores del sector de l'aigua a Catalunya ha abordat els reptes del sector de l'aigua davant l'emergència climàtica a la seva 13a jornada tècnica, que ha reunit més de 200 professionals del sector. Al conjunt de conferències celebrades aquest dijous a la Fira de Sabadell , tant les empreses com les administracions han situat la transició sostenible i circular, la digitalització i la col·laboració publicoprivada com els eixos d'acció per fer front al canvi climàtic.

Jornada ASAC on diferents operadors de l'aigua a Catalunya han debatut sobre les solucions davant del canvi climàtic/

La presidenta de l'ASAC, Ana Maresca , ha afirmat que "les operadores del sector de l'aigua estem liderant la transició ecològica " i ha destacat les nombroses iniciatives sostenibles impulsades, com la reutilització de l'aigua , la valorització de residus , la generació d'energia verda i la mobilitat sostenible, entre d'altres.

Maresca ha estès la mà a les administracions perquè comptin amb les empreses del sector a l'hora d' afrontar els grans reptes de l'aigua . Així mateix, ha reivindicat el paper de l'ASAC com a referent professional i ha demanat confiança al sector per aprofundir en la gestió d'un "recurs escàs i insubstituïble" des de la col·laboració publicoprivada.

ANNA BARNADES: " LA COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA ÉS NECESSÀRIA PER AVANÇAR EN LA GESTIÓ SOSTENIBLE DE L'AIGUA"

A la clausura de la jornada, la secretària d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, Anna Barnadas , ha defensat la col·laboració publicoprivada per avançar en la gestió sostenible de l'aigua i la descarbonització: “tenim clar que el sector de l'aigua està fent les coses ben fetes”. Barnadas ha advocat per "un pacte nacional per l'aigua" i ha remarcat que "l'aigua regenerada ha de ser la clau de volta davant de l'emergència climàtica".

En aquesta línia, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes , ha destacat la col·laboració de l'ACA amb el món local i les operadores d'aigua per a una gestió de qualitat i eficient “en un context en què el aigua s'està convertint en un factor clau per al nostre futur". A més, ha reafirmat "la necessitat que les tarifes de l'aigua garanteixin un finançament suficient" per fer les inversions que cal.

Una de les taules de debat de les Jornades celebrades del Sabadell

EL 20% DE LES AJUDES PERT DE DIGITALITZACIÓ DE L'AIGUA ES DESTINARAN A CATALUNYA

Per la seva banda, el subdirector general de Protecció de les Aigües i Gestió de Riscos del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Francisco Javier Sánchez , ha anunciat com a primícia que el Ministeri acaba de treure a consulta pública les bases de la primera convocatòria d´ajudes del PERTE (Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica) de digitalització del cicle de l´aigua per col·laborar amb les administracions locals amb un import total de 200 milions d´euros. "Gairebé el 20% d'aquests fons estan destinats a Catalunya", així ho ha afirmat com a resposta a les preguntes del públic sobre qüestions essencials de les bases. Aquest PERTE de digitalització del cicle de l'aigua mobilitzarà més de 3.000 milions d'euros, entre fons públics i privats , i crearà al voltant de 3.500 llocs de treball de qualitat per convertir-se en “un sector de l'aigua capdavantera al món”.

La regidora de Desenvolupament Urbà i de Transició Energètica de Sabadell, Mar Molina , ha posat en relleu la tasca dels gestors de l'aigua i ha destacat que "les administracions i empreses hem de contribuir que el cicle de l'aigua sigui just i sostenible" . Per part seva, el president d'Aigües Sabadell, Enric Blasco , ha reafirmat que "el cicle integral de l'aigua és punta de llança per combatre l'emergència climàtica" i ha incidit que "el sector de l'aigua genera 3.000 llocs de treball amb personal qualificat i el 90% són contractes fixos".

EL PROJECTE BIOTOP DE SABADELL, MOTOR DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA

El director general d'Aigües Sabadell, Xavier Cabanillas, juntament amb Núria Saperas , del Servei de Transició Energètica de l' Ajuntament de Sabadell han presentat el Biotop, un projecte pioner que pretén situar el cicle integral de l'aigua de Sabadell com a motor de transició ecològica, digital i justa a la ciutat. Impulsat per l' Ajuntament de Sabadell i Aigües Sabadell , és un dels grans projectes de ciutat, que opta a rebre finançament europeu a través dels Next Generation. El principal objectiu és descarbonitzar el cicle de l‟aigua a Sabadell i potenciar la interacció amb la ciutadania il‟entorn amb aliances amb administracions i entitats locals. Una altra iniciativa que han destacat en el marc del projecte Biotop és que la Fundació Institut de Recerca i Innovació Parc Bofarull (I3PT) i Aigües Sabadell estudiaran la presència de bacteris i gens resistents als antibiòtics a les aigües residuals de la ciutat.

Es realitzarà un estudi de bacteris i gens residents als antibiòtics a les aigües residuals de Sabadell

ELS PROJECTES I LES PREOCUPACIONS DEL SECTOR A sobre DE LA TAULA

A la jornada, ha intervingut la directora del programa de Mecanisme de Recuperació i Resiliència dels Fons Next Generation, Gemma Jané ; la catedràtica a la Universitat de Barcelona, secretària del Departament de Física Aplicada i coordinadora del Grup de Recerca Consolidat de Meteorologia, Carme Llasat , que ha parlat sobre la contribució dels gestors de l'aigua a la mitigació de la crisi climàtica; i el director de l'àrea de Proveïment de l'Agència Catalana de l'Aigua, Jordi Ribagorçana , sobre la planificació hidrològica de la Generalitat davant del repte de l'emergència climàtica.

El catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, Joaquin Tornos , ha destacat que, en aquest context actual de crisi climàtica, la necessària regulació i governança del món de l'aigua ha de posar el focus en la qualitat del servei per sobre del preu . Així, ha recalcat que cal trobar mecanismes per establir una regulació independent del preu de l‟aigua, basada en criteris tècnics i de transparència, des de l‟Estat o les autonomies i de manera coordinada amb l‟autonomia local. Finalment, ha reclamat garantir l‟equilibri dels contractes en aquests moments d‟increment extraordinari de preus de l‟energia i les matèries primeres.

També s'ha exposat el pla d'acció climàtica d'Aguas de Barcelona , amb el director d'Operacions, Jordi Fontana ; la descarbonització i infraestructures d'aigua sostenibles d'Acciona, amb Ana María Martínez ; i les accions del Consorci d'Aigües de Tarragona davant del canvi climàtic global, amb Ivanka Gasko . Així mateix, s'ha fet un col·loqui amb membres de diferents empreses: Albert Villanueva (Sabemsa), Tiphaine Anderbouhr (Comaigua), Elisabeth Santacruz (Aigües Sabadell), Ànguloel Dutras (Prodaisa), Xavier Mas (Aigües de Reus) i Guillem Treserra (Aigües Vic).

Els participants han fet una crida a la col·laboració necessària amb l'ACA per afrontar l'emergència climàtica , els reptes de l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat, els mecanismes de revisió automàtica de les tarifes de l'aigua i la digitalització del servei .