Un alt directiu de TikTok ha estat apartat de la feina després de dir que no creia que les empreses hagin d'oferir baixa per maternitat. Joshua Ma , excap de la divisió europea de comerç electrònic de TikTok, va dir al personal que, com a "capitalista", no creia que les empreses haurien d'oferir llicència per maternitat, segons ha informat Financial Times.

TikTok @ep

Des d'aleshores, l'alt executiu s'ha "retirat" del càrrec i la companyia ha dit que estava investigant els suposats comentaris "per determinar si hi va haver una violació de les polítiques de la companyia". Segons l'informe, Ma "es prendrà un temps lliure" mentre l'empresa continua investigant la conducta.

Ma ha estat a ByteDance (l'empresa matriu de TikTok) des del 2018 i va passar a dirigir les operacions de comerç electrònic a Europa l'agost de l'any passat. Als seus inicis, l'executiu va treballar en la versió xinesa de ByteDance de TikTok (anomenada Douyin) encapçalant funcions com Short Video i Living Streaming.

ByteDance ha estat objecte de crítiques recentment per la seva cultura laboral tòxica, amb treballadors que abandonen l'oficina de TikTok a Londres cada setmana a causa de l'excés de treball. L'empresa va obrir la seva oficina corporativa a Londres l'octubre de l'any passat, però des de llavors la seva força laboral s'ha reduït a la meitat i els empleats se n'han anat.

“ L'equilibri entre la vida laboral i personal, el benestar mental i el respecte pel temps personal són conceptes inexistents. S'espera que treballi moltes hores, que li facin reunions després de sopar, els caps de setmana, els dies festius ”, va escriure un exgerent sènior de l'equip de comerç electrònic de TikTok a Londres al lloc web de ressenyes de treballs Glassdoor.

Un altre exempleat de l'equip de contingut comunitari de l'empresa es va queixar del departament de recursos humans “poc ètic”. "No van investigar una denúncia per assetjament durant 3 mesos i finalment, quan vaig decidir anar-me'n perquè se'm va fer insuportable, em van contactar per demanar-me més detalls sobre la meva denúncia. Una completa broma, sincerament", van escriure a Glassdoor.