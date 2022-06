Pau Padilla @ep

El passat 20 de gener Paz Padilla presentava ' Sálvame ' per darrera vegada. Aquell dia l'humorista protagonitzava una acalorada discussió amb Belén Esteban i, molesta davant de les insinuacions de la col·laboradora sobre el seu presumpte negacionisme del Covid, abandonava el programa.



Mes i mig després, i davant de la cridanera absència de la gaditana a l'espai, Mediaset confirmava el seu acomiadament irrevocable de la cadena 13 anys després del seu fitxatge "per l'incompliment de la seva obligació com a presentadora , en haver abandonat el programa Sálvame una hora i mitjana abans de la seva finalització el 20 de gener passat”.



Bolcada al seu llibre, la seva obra de teatre i la seva firma de moda, Paz Padilla evitava pronunciar-se sobre el seu acomiadament, encara que sí que lliscava en cadascuna de les seves aparicions públiques que estava feliç i molt tranquil·la. A més, es filtrava que l'humorista havia demandat Mediaset per acomiadament improcedent i que el judici tindria lloc a finals de maig.



Una cita als jutjats que finalment no tenia lloc en haver arribat a un acord amb la cadena. Un acord del qual ara es coneixen els detalls, que no són altres que la seva reincorporació a Mediaset en les mateixes condicions que abans.



Una notícia sorprenent que la cadena ha confirmat aquest divendres a través d'una nota de premsa, en què informen que Paz Padilla torna a formar part de la plantilla de presentadors de Mediaset i que "la relació contractual" amb la gaditana és "exactament a els mateixos termes en què estava dit contracte que unia a la companyia”.



Això si, de moment no se sap si Paz tornarà a 'Sálvame' o si presentarà un nou programa amb què tornar amb tots els luxes a la que va ser casa seva en els últims 13 anys.