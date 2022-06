Dos soldats, de l'exèrcit ucraïnès, caminen per una antiga fàbrica destruïda per la guerra a la línia del front, a 19 de febrer de 2022, a Avdiivka, Oblast de Donetsk (Ucraïna).

Els familiars dels dos britànics condemnats dijous a mort amb un ciutadà marroquí a l'autoproclamada república de Donetsk , a l'est d' Ucraïna , han demanat aquest divendres "ajuda immediata" en un intent desesperat per salvar les seves vides.



Segons informacions de la cadena de televisió BBC, les famílies d'Aiden Aslin i Shaun Pinner han recalcat la importància d'obtenir ajuda perquè tots dos tinguin accés a atenció mèdica i assistència legal després de ser condemnats per participar a la guerra d'Ucraïna a favor del bàndol ucraïnès.



La seva petició té lloc després que els governs del Regne Unit i Ucraïna asseguressin que la condemna suposa una violació de la Convenció de Ginebra. La ministra d'Exteriors britànica, Liz Truss, que té previst abordar l'assumpte amb el seu homòleg ucraïnès al llarg del dia, ha insistit que es tracta de "presoners de guerra" i ha destacat que el judici "no té cap legitimitat".



Els dos homes, de 28 i 48 anys, estaven vivint a Ucraïna quan va esclatar la guerra i van ser detinguts a l'abril per les forces russes mentre defensaven la ciutat de Mariúpol.



Tots dos vivien al país des del 2018 i Aslin compta amb la doble nacionalitat, mentre que Pinner s'havia casat amb una dona ucraïnesa. Els britànics i el ciutadà marroquí, Saudun Brahim, han estat acusats de ser mercenaris.



Aquest mateix divendres, el governador de la regió de Lugansk, Serhiy Haidai, ha assenyalat que els ciutadans britànics "comptaven com a militars ucraïnesos" per a l'Exèrcit de Kíev.



" Tots aquells que vinguin a Ucraïna a lluitar del costat de Kíev firmen documents de les Forces Armades, de manera que reben un estatus oficial ", ha asseverat en declaracions a la BBC.



Així, ha explicat que això implica que “ els dos estaven protegits per la Convenció de Ginebra i no poden ser condemnats a mort, fins i tot encara que no siguin ciutadans ucraïnesos ”. "Pel que sé, els advocats ja han apel·lat el veredicte i crec que el que passa és més una maniobra de pressió política per part de Rússia que una altra cosa", ha afirmat.



EUA CRÍTICA LA SENTÈNCIA



El Govern nord-americà ha condemnat la sentència emesa en contra dels tres homes i ha expressat la seva preocupació per la situació a què s'enfronten. El secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, ha instat en un missatge de Twitter el Govern de Rússia i les seves tropes a "respectar el dret internacional, inclosos els drets i la protecció dels presoners de guerra".



Per part seva, l'organització Amnistia Internacional ha alertat que es tracta d'una "violació flagrant del Dret Internacional" i ha recalcat que tots tres eren "membres de les Forces Armades regulars d'Ucraïna i, en virtut de la protecció que els atorguen els Convenis de Ginebra, en ser presoners de guerra no poden ser enjudiciats per participar en les hostilitats”.



En un comunicat, l'ONG ha indicat que "l'única excepció és l'enjudiciament per presumptes crims de guerra, i en aquest cas hi ha d'haver prou proves admissibles i s'han de garantir les degudes garanties processals".



"En aquesta situació, a més de no haver-hi suficients proves admissibles contra ells, tampoc van ser enjudiciats per un tribunal independent, imparcial i legítimament constituït , sinó per agents russos", ha advertit abans de manifestar que "els suposats càrrecs que pesen contra ells no constitueixen crims de guerra".



Alhora, ha expressat que "el que és més escandalós encara és que la privació de la seva vida com a conseqüència de les actuacions judicials manifestament injustes constituiria una privació arbitrària de la vida". "De fet, privar deliberadament un presoner de guerra o qualsevol altra persona protegida del seu dret a un judici just i imparcial és un crim de guerra", recull el text, que recorda Rússia que "té la responsabilitat del tracte que es dispensa a tots els presoners de guerra i altres persones privades de llibertat”.