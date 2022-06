Carles Puigdemont @ep

El Tribunal de Comptes ha rebutjat la petició d' ERC perquè el tribunal fiscalitzador els torni el dipòsit de 2,1 milions d'euros que van haver de dipositar com a aval per la presumpta malversació de diners públics comesos pels líders del 'procés' durant l'organització del referèndum de l'1-O, segons ha informat Societat Civil Catalana (SCC) .

El Tribunal també ha rebutjat el recurs de reposició interposat pels europarlamentaris Carles Puigdemont i Toni Comín, al qual s'hi van sumar Josep Manuel Suárez, Martí Anglada i Lluís Puig, contra un decret del Tribunal esmentat , pel qual s'admetia a tràmit una demanda presentada per la Fiscalia, per responsabilitat comptable contra diversos dels principals líders del procés independentista, a qui reclama 3,4 milions d?euros.

Tant el Ministeri Fiscal com la Societat Civil Catalana van impugnar els recursos de reposició presentats pels dirigents independentistes.

Segons SCC, la decisió anunciada finalment pel Tribunal de Comptes "engega" amb la intenció de Puigdemont i Comín de quedar al marge del procediment i "deixa clar que ser membre del Parlament Europeu no eximeix de complir amb la responsabilitat comptable davant del Tribunal de Comptes".

Societat Civil Catalana havia presentat una demanda al Tribunal de Comptes, contra onze exalts càrrecs de la Generalitat, als quals acusa d'haver malversat 5.309.807,02 milions d'euros, al marge de les competències estatutàries de la Generalitat, en despeses relatives al referèndum de l'1-O ia la propaganda internacional del 'procés'.

Al mes d'abril, els líders independentistes van interposar diversos recursos de reposició contra el decret del Tribunal de Comptes i el Ministeri Fiscal i Societat Civil Catalana els van impugnar, demanant-ne la desestimació.

Segons aquesta associació, la decisió de Tribunal de Comptes reforça la posició de SCC la presidenta del qual, Elda Mata Miró-Sans, exigeix "que els diners públics malversats es tornin i destinin a fins legals i al bé comú".

"La Generalitat ha dedicat durant anys milions d´euros de les arques públiques, pagats amb els nostres impostos, a impulsar actuacions sectàries que atempten contra la llei i els principis bàsics de l´Estat de dret", ha ressaltat Mata Miró-Sans. En aquest sentit, ha deixat clar que SCC no permetrà que el Govern segueixi actuant “amb total impunitat” i, en conseqüència, adverteixen que respondran amb una acció judicial a cada “acte d'il·legalitat”.

A la nota de premsa difosa per Societat Civil Catalana, el bufet que la representa, Chapapría-Navarro & Asociados, considera que aquestes resolucions permeten "garantir part dels diners que l'independentisme va malversar, amb la finalitat que pugui ser tornat a tots els catalans " i "garanteixen que Carles Puigdemont sigui part en el procediment de principi a fi, sense poder eludir les seves responsabilitats".

Els encausats a la demanda presentada per SCC són: Carles Puigdemont (a qui reclamen 3,3 milions d'euros); Oriol Junqueras (2,5 milions); Artur Mas (1,84); Raül Romeva (617.000 euros); Dolors Bassa (1,3 milions); Francesc Homs (1,93 milions); Toni Comín (1,13 milions); Clara Ponsatí (900.000 euros); Jordi Turull (505.000 euros); Neus Munté (338.000 euros) i Lluis Puig (238.000 euros).

Societat Civil Catalana els acusa d'haver utilitzat locals públics per a la consulta il·legal, violant així la neutralitat de l'espai públic, i destinar diners públics a despeses de difusió i infraestructures digitals per a promoció del referèndum il·legal. Uns diners, asseguren, que són del conjunt dels ciutadans que també van servir per sufragar les paperetes, pagar viatges a suposats observadors internacionals i contractar lobbies per a la promoció de la causa independentista.