Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, ha fet efectiva l’entrega de 6.041 quilos de cigrons cuits (que equivalen a 10.640 pots de 570 grams cadascun) a la Creu Roja a Catalunya. La nova donació feta avui forma part de les que la cadena està duent a terme a diverses entitats socials i organitzacions benèfiques d’arreu de Catalunya com a conseqüència de la situació derivada de la pandèmia. En total, des de l’1 de gener i fins al 30 de maig, ha lliurat 2.186.149 quilos d’aliments, tant secs com frescos, i articles d’higiene personal que se sumen als més de 5,3 milions de quilos (concretament 5.396.000 quilos) donats durant el 2021, any en què va incrementar un 77 % les donacions.

MERCADONA. Entrega de producte de primera necessitat a la Creu Roja

Mercadona col·labora diàriament amb 157 entitats socials i organitzacions benèfiques d’arreu del territori com ara els quatre bancs dels aliments de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida i les seves entitats col·laboradores, la Creu Roja a Catalunya, i el Banc de Productes no alimentaris La Nau, entre d’altres. Del total d’entitats, 103 corresponen a les comarques de Barcelona, 24 a Tarragona, 21 a Girona i 9 a les comarques lleidatanes. A més, cal afegir que ha anat ampliant progressivament el nombre de supermercats que fan donacions de productes no aptes per a la venda però si per al consum i, des de fa més d’un any i mig, hi participen totes les botigues que la cadena té a Catalunya, en total 251.

Dels més de 2,1 milions de quilos donats en el que portem d’any, més d’1,4 milions de quilos s’han repartit entre les entitats socials de les comarques de Barcelona, 369.000 quilos entre les tarragonines, i 226.000 i 131.000 han anat a les comarques de Girona i de Lleida respectivament.

El president de la Creu Roja a Catalunya, Josep Quitet, ha assenyalat que “el suport reiterat de Mercadona ens ajuda a donar resposta a les necessitats de totes aquelles persones que, en el marc de la crisi postpandèmia, continuen adreçant-se a la Creu Roja”. Quitet també ha posat de relleu que “davant aquest context agreujat per la incertesa econòmica, un cop més el compromís social del sector empresarial torna a esdevenir més necessari que mai per no deixar ningú enrere”.

Per la seva banda, el director de Relacions Externes de Mercadona a Catalunya, Bernat Morales, ha destacat “la important tasca que està duent a terme la Creu Roja així com la resta d’entitats socials i organitzacions benèfiques d’arreu de Catalunya” i ha assenyalat que “en els primers 4 mesos de 2022, portem donats més de 2,1 milions de quilos d’aliments i articles d’higiene personal. Això representa per a la companyia la satisfacció de dur a terme els nostres objectius de solidaritat i responsabilitat social per ajudar a pal·liar, en la mesura del possible, les demandes de les persones més necessitades”.

Una política d'acció social sostenible integrada en l'estratègia d’RSE de Mercadona

Un dels compromisos que Mercadona manté amb la societat és tornar part de tot el que en rep d’ella. Amb aquest objectiu, es desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social de la companyia, que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen l’aposta pel creixement compartit. Com a part d’aquest pla col·labora amb 350 menjadors socials, 60 bancs d'aliments i altres entitats socials i organitzacions benèfiques d’arreu d’Espanya i Portugal als quals dona aliments diàriament. De fet, el 2021 la companyia ha donat a totes aquestes entitats un total de 20.600 tones d'aliments, de les quals més de 5.300 a Catalunya. Aquestes quantitats s’han anat incrementant des que va prendre la decisió de reforçar els processos de donació de productes de primera necessitat a les entitats socials i organitzacions benèfiques amb què col·labora habitualment.

Així mateix, la companyia té implantades diverses estratègies per evitar el malbaratament d'aliments i col·labora amb altres iniciatives com el Gran Recapte o les Operacions Quilo, a les quals dona suport amb els seus recursos humans i logístics.

Una resposta integral i coordinada de la Creu Roja

Des de l’inici de la pandèmia el març de 2020 i fins al primer trimestre de 2022, el Pla Creu Roja RESPON davant el coronavirus ha prestat suport humanitari a més de 621.000 persones a Catalunya que han rebut atenció humanitària de primera necessitat: aliments i altres productes bàsics. A través d’aquest pla, s’han distribuït gairebé 5 milions de quilos d’aliments (4.943.820 kg), 111.752 kits d’ajuda bàsica i 74.534 targetes de prepagament.

Al llarg d’aquesta crisi, s’han aconseguit 434 col·laboracions empresarials, ja siguin de donació de producte, aportacions econòmiques o col·laboracions d’altres tipologies, com ara la cessió d’espais, de vehicles o de maquinària industrial.