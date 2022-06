La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , ha anunciat aquest divendres un acord pel qual el Govern pagarà la connexió nord entre Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès (Barcelona) per la B-40, una reclamació històrica del territori .

La ministra Raquel Sánchez a l'acte de presentació de les infraestructures del Vallès, al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Ho ha explicat en un acte al Consell Comarcal del Vallès Occidental a Terrassa (Barcelona) on s'ha presentat l'acord, juntament amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i l'alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, i sense presència de la Generalitat, després de la plantada del secretari general de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font.

Segons l'acord, el Govern finançarà les obres de connexió i el traçat ho decidirà la Generalitat, encara que està pendent de firma el conveni en què es concretaran el calendari i totes les connexions.

De fet, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisat en un acte aquest divendres abans de l?anunci que les propostes que ha presentat Sánchez sobre mobilitat al Vallès "no estan avalades per cap acord concret, per tant són paraules".

LES MILLORES



El projecte permetrà descongestionar la Gran Via de Sabadell, facilitarà la mobilitat dels veïns de Castellar del Vallès i millorarà les opcions de connexió entre Terrassa i Sabadell.

També inclourà la cessió de la connexió nord entre Terrassa i Sabadell, que executarà la Generalitat, i permetrà treure vehicles dels nuclis de les dues ciutats, ha ressaltat la ministra.

El Ministeri de Transports finançarà les obres amb càrrec a la disposició addicional tercera de l'Estatut i, en espera de la signatura del conveni, està previst que la Generalitat la tramiti, la projecti, l'executi i mantingui la titularitat sobre la via.

Les millores que en les connexions de l'AP-2 i AP-7 suposaran un estalvi de 500 milions d'euros per als usuaris d'aquestes vies ; al mateix acte, el Ministeri també ha anunciat una inversió de 78,2 milions per millorar l'AP-7 al seu pas pel Vallès.

ELS ALCALDES LAMENTEN EL PLANTÓN



En dos discursos durant l'acte, els alcaldes de Sabadell, Terrassa i Castellar han criticat l'absència de la Generalitat a l'acte: "La Generalitat ens ha plantat al milió i mig d'habitants del Vallès Occidental", s'ha queixat Farrés.

Ballart ha lamentat l'absència de la Generalitat a la presentació d'un acord que ha qualificat d'"estratègic", mentre que Giménez ha celebrat que l'Estat financi aquest projecte per millorar la mobilitat a la comarca.

PROTESTA AMB LA CUP



Una dotzena de persones contràries a l'enllaç de la B-40 --també coneguda com a 'Quart Cinturó'-- han protestat contra el projecte davant les portes del Consell Comarcal i han cridat consignes en contra durant l'última part de la intervenció de la ministra, des de fora del recinte on s?ha celebrat l?acte.

Entre ells hi havia el diputat de la CUP Xavier Pellicer i la diputada de la CUP Montserrat Vinyet, després d'una pancarta amb el lema 'No al Quart Cinturó'.