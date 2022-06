Luis Suárez, exjugador del Barça | @ep

Sembla que el futur de Luis Suárez pot estar a prop de Argentina , en concret, de River Plate . És una opció molt complexa però viable alhora, especialment des del moment en què el golejador uruguaià els va deixar la porta oberta per a aquesta possibilitat primer a Enzo Francescoli i després a Marcelo Gallardo . A River l'esperança de comptar amb la seva enorme jerarquia i experiència es manté dempeus perquè el mateix davanter en cap moment va descartar la broma de posar-se la samarreta de la banda vermella.

MOTIUS PER A L'ARRIBADA DE LUIS SUÁREZ A ARGENTINA

ÉS ANY DE MUNDIAL

Suárez pretén arribar a Qatar amb continuïtat futbolística a un equip competitiu. I a River saben que l'uruguaià pensa que l'alternativa de jugar al conjunt de Gallardo s'emmarca dins dels seus desitjos. El problema, en aquest punt, és que si a l'uruguaià el donessin a triar, es quedaria al futbol europeu. Per això a River preguen que no sorgeixi cap oferta d'un equip important. Atalanta és un dels clubs que ho pretenen. Inter de Miami també ho va temptar perquè se'n vagi als Estats Units , però aquesta és una alternativa que al futbolista avui no li interessa en el pla esportiu.

ELS DINERS NO SERÍA UN PROBLEMA

En primer lloc, perquè Suárez ja està fet en aquest sentit i les seves prioritats avui tenen més a veure amb el costat esportiu que amb el compte bancari. És clar que a River saben que haurien de fer-li una proposta contractual suculenta. Però això ho tenen contemplat perquè, en no haver de pagar la fitxa de l'uruguaià ja que quedarà amb la passada al seu poder, podrien fer-li un molt bon oferiment monetari.

Tot i així, hi ha diversos aspectes que fan complexa aquesta situació



SUÁREZ PREFERERIA ESPANYA

Suárez preferiria quedar-se a Espanya per no alterar la vida de la família, composta per la seva dona, Sofia Balbi, i els seus tres fills: Delfina (11 anys), Benjamí (9) i Lautaro (4) . La prioritat de l'uruguaià, doncs, és continuar a Europa. Això sí: dependrà que li acostin propostes seductores a nivell esportiu: un equip competitiu i que li garanteixi continuïtat per arribar de la millor manera possible al Mundial que començarà el 21 de novembre a Qatar.

A L'ENTORN DE SUÁREZ LI SEMblaRIA ESTRANY TORNAR A SUD-AMÈRICA

A l'entorn de Suárez reconeixen que, si bé analitza seriosament la proposta de River , els costa imaginar el davanter tornant a Sud- amèrica als 35 anys. En aquest sentit, recorden que se'n va anar d' Uruguai quan era un juvenil de 19 anys per anar al Groningen dels Països Baixos i que des de llavors sempre va viure a Europa : posteriorment es va posar les samarretes d' Ajax (2007-2010), Liverpool (2010- 2014), Barcelona (2014-2020) i Atlètic de Madrid (2020-2022). El novembre passat, per cas, Suárez va ser terminant en una entrevista en afirmar que volia continuar jugant alguns anys més al Vell Continent. Caldrà veure si la conjuntura actual el pot portar a canviar de plans per així acceptar el desembarcament a River .

LES CONDICIONS SOCIECONÒMIQUES D'ARGENTINA

Acostumat a viure en la tranquil·litat i el confort europeus, hauria de prendre una decisió forta: mudar-se a Buenos Aires , on la qualitat de vida és molt diferent, especialment a nivell de seguretat. A River consideren que aquest no seria un problema perquè podria viure en algun barri privat proper al River Camp , el predi que el club té a Ezeiza , oa l'exclusiva zona de Puerto Madero, però la veritat és que aquesta determinació és de ressort absolut de l'uruguaià i de la família.