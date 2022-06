Els adults majors que comencen a experimentar mals somnis o malsons podrien estar mostrant els primers signes de la malaltia de Parkinson , segons un estudi realitzat per investigadors de la Universitat de Birmingham (Regne Unit).

Mà, gran, parkinson



La nova investigació, publicada a la revista 'eClinicalMedicine', va mostrar que en una cohort d'homes grans, els individus que experimentaven mals somnis freqüents tenien el doble de probabilitats de ser diagnosticats posteriorment amb Parkinson que els que no ho feien.



Estudis anteriors han demostrat que les persones amb la malaltia de Parkinson experimenten malsons i mals somnis amb més freqüència que els adults de la població general , però l'ús dels malsons com a indicador de risc per al Parkinson no s'havia considerat prèviament.



L'autor principal, el doctor Abidemi Otaiku, del Centre per a la Salut del Cervell Humà de la Universitat, apunta que, “encara que pot ser realment beneficiós diagnosticar la malaltia de Parkinson de forma primerenca, hi ha molt pocs indicadors de risc i molts requereixen costoses proves hospitalàries o són molt comunes i inespecífics, com la diabetis".



"Encara que hem de dur a terme més investigacions en aquest àmbit, identificar el significat dels mals somnis i els malsons podria indicar que els individus que experimenten canvis en els seus somnis a l'edat avançada -sense cap desencadenant obvi- haurien de buscar consell mèdic", afegeix.



L'equip va utilitzar dades d'un gran estudi de cohorts dels Estats Units, que contenia dades durant un període de 12 anys de 3.818 homes més grans que vivien de forma independent. Al principi de l'estudi, els homes van completar una sèrie de qüestionaris, un dels quals incloïa una pregunta sobre la qualitat del son. Els participants que van informar de malsons almenys un cop per setmana van ser seguits al final de l'estudi per veure si eren més propensos a ser diagnosticats amb la malaltia de Parkinson.



Durant el període de seguiment, es van diagnosticar 91 casos de Parkinson. Els investigadors van descobrir que els participants que tenien malsons freqüents tenien el doble de probabilitats de desenvolupar la malaltia en comparació amb els que no en tenien. La majoria dels diagnòstics van tenir lloc durant els primers cinc anys de l'estudi. Els participants amb mals somnis freqüents durant aquest període tenien més de tres vegades la probabilitat de desenvolupar Parkinson.



Els resultats suggereixen que els adults grans que algun dia seran diagnosticats amb Parkinson són propensos a començar a experimentar mals somnis i malsons uns anys abans de desenvolupar els trets característics del Parkinson, incloent tremolors, rigidesa i lentitud de moviment.



L´estudi també mostra que els nostres somnis poden revelar informació important sobre l´estructura i el funcionament del nostre cervell i poden resultar un objectiu important per a la recerca neuro científica.



Els investigadors tenen previst fer servir l'electroencefalografia (EEG) per estudiar les raons biològiques dels canvis en els somnis. També intentaran reproduir els resultats en cohorts més àmplies i diverses, i exploraran els possibles vincles entre els somnis i altres malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer.