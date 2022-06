Compradors a un supermercat | @ep

El món es troba en un moment d'incertesa sobretot provocada per la guerra de Rússia sobre Ucraïna . Des que va esclatar el conflicte, el panorama econòmic mundial no és gens esperançador i tots els símptomes són preocupants i negatius. Al mes de març, La Reserva Federal dels Estats Units va aprovar la primera pujada de taxes d'interès des del 2018 amb l'objectiu de frenar la inflació. El banc central nord-americà va fer el primer encariment dels diners i va assenyalar la seva disposició a fer sis pujades més de tipus al llarg de l'any.

I des de llavors, a la resta del món s'està produint una pujada important dels preus, cosa que es coneix com a inflació, i s'ha convertit en el principal problema per als ciutadans ja que el pateixen directament a les butxaques.

Inflació a Espanya | INE

L'índex de preus al consum ( IPC ) va pujar fins al 7,4% al febrer, la taxa més alta des del 1989 . Al maig, la inflació ja ha pujat fins al 8,7%. Aquesta pujada dels preus ha afectat i molt en el preu dels combustibles ja que s'ha disparat les últimes setmanes superant els dos euros el litre.

La situació de l'economia de la Unió Europea és més delicada que la nord-americana , ja que no s'havia recuperat completament de la pandèmia del coronavirus. A això cal afegir la proximitat al conflicte bèl·lic i la dependència de Rússia en matèria energètica. Tot i aquest escenari, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, va lliscar recentment que la retirada dels estímuls —un procés conegut com a tapering— i la pujada de tipus d'interès estaven cada cop més a prop. Com pot afectar aquestes pujades a les finances personals?

Es modera la inflació

La raó per pujar els tipus dinterès és el control de la inflació. Els bancs centrals busquen mantenir una estabilitat dels preus. L'objectiu del Banc Central Europeu és que la taxa d'inflació se situï al 2% a mitjà termini. Tot i això, la taxa de variació dels preus a la zona de l'euro es va disparar al 5,1% el 2021, molt per sobre d'aquest objectiu.

Una pujada dels tipus dinterès té com a conseqüència un encariment dels préstecs. Si els bancs dificulten l'accés al crèdit, se'n desincentiva el consum. Per exemple, si les hipoteques s?encareixen, menys ciutadans podran comprar una casa.

Es crea menys ocupació

La pujada dels tipus sol cercar estabilitzar l'economia, però també sol provocar un alentiment del creixement. Si l'economia no creix tant i es restringeix l'accés al crèdit, pot provocar un creixement més baix de l'ocupació o un augment de l'atur. De moment, qui ha pujat els tipus ha estat la Reserva Federal dels Estats Units. El Banc Central Europeu encara no ha pres aquesta decisió que tindria impacte a tota la zona de l'euro.

S'encareixen els préstecs

El tipus dinterès o la taxa dinterès és el preu que cal pagar per utilitzar una quantitat de diners durant un temps. Per exemple, si un ciutadà demana una hipoteca, el preu del préstec vindrà determinat pel tipus dinterès. La conseqüència més evident d'una pujada de tipus és l'encariment dels préstecs. És a dir, a aquest ciutadà li tocarà pagar més per rebre la mateixa quantitat de diners.

Es fomenta l'estalvi

Un augment dels tipus d'interès sol motivar els consumidors a estalviar més diners, ja que reben més ingressos pels diners que tenen al banc. Precisament, l'estalvi familiar es va disparar durant la pandèmia. Els confinaments decretats per frenar els contagis de coronavirus van provocar que molts ciutadans guardessin diners davant de la incertesa. Els espanyols tenen 960.000 milions d'euros guardats en comptes i dipòsits, segons les dades del Banc d'Espanya el gener del 2022.

La volatilitat ha estat la protagonista dels mercats financers a principis d'any. Molts inversors han optat per moure els diners a productes més conservadors per protegir-se. Una opció per a aquells estalviadors que busquen rendibilitats però sense exposar-se a molts als vaivens de les borses són els fons que inverteixen en actius refugi.

Aquells consumidors que siguin més atrevits també poden optar per invertir en megatendències. Aquests productes financers intenten identificar aquelles oportunitats d'inversió que suposaran canvis rellevants en els hàbits dels ciutadans, per exemple, la mobilitat elèctrica, la transició energètica o el comerç digital, entre d'altres.