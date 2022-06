Dos amics a càrrec d'un gos agressiu que va matar un nen van ser empresonats per no haver evitat la tragèdia. Jack Lis, de deu anys, va ser atacat pel gos anomenat Beast mentre jugava amb un amic després de l'escola.

Ara els seus amos Amy Salter, de 29 anys, i Brandon Hayden, de 19, han estat condemnats per tenir a càrrec seu un gos perillós fora de control. Un tribunal va sentir com Hayden va veure un anunci a Facebook del gos que deia que era "gratis" però que "no era bo amb altres gossos".

Finalment, va decidir quedar-se amb el gos, i li va preguntar a la seva amiga Salter si podia quedar-se amb el gos a casa per un temps a causa de la manca d'espai . El fiscal Gareth James va dir: "La Sra. Salter va ajudar a alimentar i beure Beast, però el Sr. Hayden va subministrar aliments i va ser l'única persona que el va portar a passejar".

En els quatre dies que van tenir el gos abans de l'atac a Jack Lis, hi va haver una sèrie d'incidents en què el gos va intentar atacar persones i altres gossos. Beast, que pesava 44 kg i era musculós, va ser gravat intentant agredir transeünts i nens dies abans de l'atac fatal.

Les imatges de CCTV que es van mostrar a la cort van mostrar l'animal saltant i mossegant un transeünt, i carregant contra els nens terroritzats mentre Hayden no aconseguia aturar-lo. Beast també va atacar una dona, Sian Sullivan, esquinçant-li la dessuadora i deixant-la amb ferides al pit.

També es va veure Hayden "patejant i bufetejant" la bèstia després que saltés una tanca per destrossar un Jack Russell. El fiscal va dir: "Dins de les 24 hores posteriors que Hayden es convertís en el propietari de Beast, va poder veure que aquests incidents eren probables".

"Malgrat veure els incidents, la Sra. Salter va acordar que Beast es quedés en la direcció i li va proporcionar refugi, menjar i aigua a Beast".

Quan va passar l'atac fatal contra el nen, Beast va empènyer el nen a terra posant les seves "potes sobre les espatlles". Els serveis d'emergència van anar ràpidament a la direcció a Caerphilly, Gal·les del Sud, però Jack va ser declarat mort.

El Tribunal de la Corona de Cardiff va sentir que el gos va rebre trets amb armes de foc a l'escena mentre els veïns horroritzats es reunien fora. La seva mare, Emma Whitfield, que va agafar el gos del coll, va presenciar com el gos devorava el seu fill.

En una declaracions davant el jutge, va dir: " Tanco els ulls i veig l'animal i les seves dents. Escolto els lladrucs. Solia ser feliç, divertida, però ara sóc un manat de nervis. Estic enutjada perquè el meu fill va sortir a jugar i no va tornar a casa ”, lamenta la mare. El seu pare, John Lis, va afegir: "Jack era un nen de deu anys i tenia tota la vida al davant, però li va ser arrabassada de manera innecessària i tràgica".

Salter i Hayden van admetre estar a càrrec d'un gos perillosament fora de control que va causar lesions que van resultar a la mort. Hayden també va admetre tres càrrecs més d'estar a càrrec d'un gos perillós fora de control i dos càrrecs de ser l'amo d'un gos que va causar lesions mentre estava en un lloc públic. Hayden va ser condemnat a quatre anys i sis mesos. Salter va ser empresonada per tres anys, sumant set anys entre els dos amics.