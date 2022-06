L'actor Imanol Arias en una entrevista amb Europa Press @ep

Les incendiàries paraules d' Imanol Arias , un dels protagonistes, en què va acusar a Tele Bilbao TVE de cedir a les pressions del PSOE , han provocat una onada de reaccions. L'última de la productora, Grupo Ganga , que avui mateix acusava l'actor de mentir i es mostraven “ esverats ”. Una situació que ha provocat la reacció immediata d' Arias , que ha publicat un extens comunicat a Instagram demanant disculpes.

El protagonista de 'Explica'm com va passar' ha utilitzat les seves xarxes socials per sortir al pas de les últimes informacions i, al costat d'una foto de ' Brigada Central ', l'intèrpret ha començat així el seu discurs: "Publico aquesta fotografia de 'Brigada Central' com a escenari per demanar disculpes per unes lamentables i desafortunades declaracions que vaig abocar contra 'Cuéntame' i TVE en una entrevista a un mitjà de Bilbao".

Imanol Arias a Instagram | @imanolàriesoficial

Imanol Arias ha expressat el seu pesar pel que ha passat i ha admès que el seu estat després d'una funció de teatre ('Mort d'un viatjant') no era l'adequat per tractar l'assumpte de 'Cuéntame cómo va pasar' i TVE. " Em vaig passar tres pobles, se'm va anar l'olla sincerament i res del que vaig dir em representa totalment. Em vaig trair i trair molta gent amb qui he treballat dur i bé", ha manifestat l'actor.

Finalment, Arias ha definit la cadena com la seva "família" i ha asseverat que intentarà aprendre d'errors com la comesa per "seguir treballant" a l'ofici que els ho ha donat tot.