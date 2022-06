Tall Anglès de Plaça Catalunya | @ep

El Corte Inglés va registrar un benefici net de 120 milions d'euros durant el seu exercici fiscal 2021-2022 (entre març del 2021 i febrer d'aquest any), amb la qual cosa reprèn el camí dels guanys després d'anotar-se unes pèrdues de 2.945 milions d'euros. any abans degut a l'impacte de la crisi sanitària del Covid-19.

En concret, el grup ha tancat el seu darrer exercici fiscal, finalitzat el 28 de febrer passat, amb una xifra de negocis consolidada de 12.508 milions d'euros, fet que suposa un increment del 21,93% respecte a l'any anterior.

Aquesta millora ve determinada, segons ha explicat la companyia, per la bona evolució del negoci, l'optimització de costos i els encerts en la gestió, cosa que li ha permès recuperar el camí del creixement i tornar a beneficis "malgrat totes les dificultats que han suposat les successives variants del Covid-19, l'escassa recuperació turística, el context econòmic complex i una escalada del preu de l'energia sense precedents".

Tot i això, el grup ha aconseguit un benefici brut de 3.896 milions d'euros, amb un increment del 30,5% respecte a l'exercici precedent, mentre que el resultat brut d'explotació (Ebitda) s'ha situat a 804 milions d'euros , 756 milions més que l'any anterior.

La companyia presidida per Marta Álvarez ha destacat que el motor de la recuperació ha estat el negoci del 'retail', que ha aconseguit unes vendes de 11.300 milions, amb una "important" recuperació de l'àrea de moda, el creixement de la qual se situa en gairebé el 49% respecte de l'exercici 2020.

A això se suma el "bon comportament" de la venda online, que ja representa el 12,3% del volum total del negoci dels grans magatzems.

La firma ha ressaltat que aquesta evolució "positiva" ha estat possible gràcies a la planificació realitzada amb antelació per garantir la disponibilitat d'estoc, especialment a la temporada de Nadal, així com "a l'eficient negociació amb els proveïdors, una millor planificació de les compres i lexposició limitada a les adquisicions a Àsia".

Tot i el creixement del 22% registrat l'exercici 2021, la xifra de negoci de la companyia és un 18% inferior a l'aconseguida el 2019, quan es va situar en 15.261 milions d'euros. Tot i això, la companyia ha destacat que en el primer trimestre del 2022 ha aconseguit superar les xifres de l'exercici 2019, el previ a la pandèmia, de manera que "consolida la seva evolució positiva".