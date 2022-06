Hospital Arnau de Vilanova | @ep

L?Hospital Arnau de Vilanova estrenarà una UCI neonatal i una UCI pediàtrica més endavant. Així ho ha assegurat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, a la inauguració de la XXVI reunió anual de la Societat Catalana de Pediatria .

Argimon va elogiar poder recuperar després de dos anys la presencialitat d'aquesta trobada, que se celebra ahir i avui a la Llotja i en què participen 250 professionals, i va subratllar que la pediatria és de les poques especialitats que inclou el vessant d' Atenció Primària i l'hospitalària fins a la seva màxima complexitat, la UCI . La presidenta de la societat, Anna Gatell, va reconèixer que estan “preocupats pel relleu generacional” del sector i va afirmar que “sobre un 30% de places d' Atenció Primària pediàtrica a Catalunya estan cobertes per metges no pediatres”, percentatge que va apuntar que incrementa fora de Barcelona .

Així mateix, va destacar la importància d'elaborar un mapa territorial per saber “la distribució de real dels equips, perquè potser sí que hi ha prou pediatres però estan mal repartits, i així optimitzar els recursos professionals”. Va apostar per “augmentar la capacitat resolutiva dels equips territorials, que els recursos tecnològics es puguin agrupar i beneficiar-se que hi ha pediatres experts en alguns temes que faci que els nens puguin ser atesos allà i no haver de ser derivats als hospitals”. “Invertir en salut pediàtrica és una aposta clara de futur”, va subratllar. Argimon va recollir la demanda de “creure en un model amb una organització cada cop més autònoma dels equips territorials, on treballen conjuntament hospitals i Atenció Primària ”.