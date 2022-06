Stuani, jugador del Girona fc | GIRONA CF

El Girona és a un pas de tornar a la Lliga Santander i per aconseguir-ho haurà de batre i superar el Tenerife . Montilivi donarà aquest dissabte a partir de les 21:00 el tret de sortida a la gran final del playoff d'ascens a Primera Divisió que enfrontarà Girona i Tenerife.

L'equip de Michel , que va quedar sisè a la Lliga regular a un punt del Tenerife , disputarà la seva tercera final de playoff consecutiva des que va baixar de Primera Divisió , però per primera vegada ho farà amb la tornada lluny de Montilivi i la imatge de veure celebrar a casa a altres serà impossible de repetir. Els precedents més recents entre tots dos conjunts assenyalen l'equip canari com a lleuger favorit, ja que en els dos partits de Lliga d'aquesta temporada l'equip que dirigeix Ramis va guanyar per 2-1 a l' Helíodoro a la primera volta i 0-1 a Montilivi fa un mes a la segona. A més, en cas d'empat en els dos partits ia la pròrroga, seria el quadro que avui jugarà de visitant qui pujaria per haver quedat al davant a la classificació.

Precisament Montilivi , que estarà ple fins a la bandera, i l'afició del Girona s'espera que donin un plus d'energia als seus en aquest primer xoc, per al qual les diferents penyes del club han preparat una espectacular rebuda als futbolistes a les 19:15 als voltants de l'estadi, al qual l'equip arribarà amb autobús després d'haver-se concentrat des d'aquest migdia.

ALINEACIONS PROBABLES

Girona:

Joan Carles; Bé, Bernat, Juanpe; Arnau Martínez, Pol Lozano, Aleix Garcia, Valery Fernández; Álex Baena, Iván Martín; i Cristhian Stuani.

Tenerife:

Juan Soriano; Shaq Moore, Sergio González, Lleó, Mellot; Aitor Sanz, Corredera, Mollejo, Bermejo; Mario González; i Enric Gallego.