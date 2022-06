Una dona beu aigua d'ampolla per refrescar-se a la primera onada de calor de l'estiu del 2019. | @ep

Vuit comunitats autònomes tindran aquest dissabte avís de risc important (taronja) per temperatures màximes molt altes, que podran superar els 40 graus centígrads (ºC) sobretot a Andalusia i Extremadura , mentre que tindran avís groc per pluges, tempestes, vents o fenòmens costaners , en sis comunitats autònomes més segons ha informat l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, per temperatures d'entre 38 i 40 ºC tindran avís taronja Còrdova, Sevilla, Huelva, Jaén i Badajoz i groc a Osca, Saragossa, Terol, Albacete, Ciudad Real, Toledo, Lleida, Càceres i Madrid, on els termòmetres estaran entre 34 i 39 graus centígrads.

A més, tindran risc per pluges les províncies de Lleó, Burgos, Palència, La Rioja , i per tempestes, l'avís groc afectarà Lleó, Palència, Burgos, Sòria, Segòvia, Àvila, Salamanca, Zamora, Valladolid i La Rioja . Per part seva, Cadis tindrà avís per vents que podran bufar amb ratxes d'uns 70 quilòmetres per hora.

En general, l' AEMET indica que el més destacat d'aquest dissabte seran les tempestes, que seran fortes al nord de Castella i Lleó i les temperatures altes, que afectaran la meitat sud i el nord-est, mentre que el vent fort bufarà al Estret i al litoral oest de Galícia .

Durant la jornada els cels estaran ennuvolats al nord de Galícia ia l'àrea Cantàbrica , amb probables pluges o plugims febles al nord de Galícia i oest d' Astúries . A la resta de la Península ia les Balears predominaran els cels poc ennuvolats o amb alguns núvols alts encara que a partir de migdia s'espera nuvolositat d'evolució diürna que afectarà gran part de l'interior peninsular, amb xàfecs i tempestes probables a l'entorn de l'altiplà Nord, serralada Cantàbrica, sistemes Central i Ibèric i als Pirineus.

A més, a les Canàries predominaran els cels ennuvolats al nord de les illes i els cels estaran poc ennuvolats al sud. L' AEMET no descarta boires matinals a l'interior de Galícia i de l'àrea cantàbrica ni la possibilitat de calima al terç sud peninsular ia Melilla.

Les temperatures màximes baixaran una mica a l'àrea cantàbrica i Galícia , però tendiran a pujar a la major part de la resta de la Península ia les Balears . Així, superaran els 35 graus a l'interior de la meitat sud peninsular i, probablement també a la depressió de l' Ebre . És probable que ultrapassin els 40 graus al Guadalquivir i al Guadiana extremeny. Les mínimes tendiran a pujar a l'interior de la meitat nord peninsular.

Finalment, respecte al vent, l' AEMET pronostica vent fort o amb intervals de fort de llevant a l' Estret i Alborán , i del nord-est al littoral gallec i punts de Canàries . A la resta predominaran els vents variables.