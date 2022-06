Un dofí presencia un part sota l?aigua | Twitter @pilotochungo1

Una dona ha donat a llum en una piscina el nadó. Encara que hi va haver una època en què donar llum a l'aigua es va convertir en habitual, el curiós d'aquest part és la presència d'un dofí durant tot el procés. Mentre la protagonista donava a llum el seu nadó, un dofí presenciava aquella escena atentament, com si sembla que estigués preparat per ajudar si fos necessari. A continuació, els deixem el vídeo del moment: