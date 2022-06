Inclou una secció adreçada a menors refugiats d'Ucraïna | @ep

L' Ajuntament de Barcelona ha reunit al portal web ' 100% Estiu ' totes les activitats d'estiu per a menors i joves, en el marc de la campanya d'estiu per promoure i difondre l'oferta municipal de lleure.

El regidor d'Infància, Joventut, Persones Majors i Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, ha destacat que és una campanya “variada, inclusiva i per a tothom”, informa aquest dissabte el consistori en un comunicat.

Riera ha explicat que aquest any s'ha dissenyat una secció d'activitats i places per als refugiats per la guerra d'Ucraïna promogut per la Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi de l'Ajuntament de Barcelona.

El portal recull l?activitat estival d?un total de 37 equipaments oberts a l?agost amb 323.000 places, entre biblioteques, centres cívics i patis escolars; és un projecte que compta amb una inversió de 7 milions d'euros en activitats i ajuts econòmics.

Per tercer any consecutiu, la campanya ' 100% Estiu ' es reprèn per oferir un estiu amb "gran oferta d'activitats per a nens, adolescents i joves, amb l'objectiu d'afavorir el seu benestar físic i emocional", promoure oportunitats de socialització i facilitar la conciliació de les famílies.