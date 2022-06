El president del Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en una atenció als mitjans | @EP

Foment del Treball ha lamentat la decisió d'aquest dimecres d' Algèria de posar fi al Tractat d'Amistat, Bona Veïnatge i Cooperació amb Espanya , i ha demanat que es trobin solucions diplomàtiques "com més aviat millor".

En un comunicat aquest dissabte, Foment ha posat èmfasi en la necessitat de trobar alternatives per acabar amb "la greu situació que estan patint les relacions entre Algèria i Espanya " perquè avisa que pot tenir conseqüències greus per a les empreses catalanes.

D'aquesta manera, s'ha reafirmat en la seva postura d'apostar pel diàleg per “restablir les relacions polítiques, de cooperació i comercials amb Algèria ”.

Ha recordat al Govern algerià "la necessitat de complir els compromisos internacionals", en referència a l' Acord d'Associació entre la UE i Algèria en vigor des del 2005, i, en aquesta línia, ha instat les autoritats europees a prendre les mesures necessàries per a garantir el ple accés de les empreses espanyoles al mercat algerià.

També ha traslladat la confiança als sectors industrials consumidors de gas: "El subministrament de gas natural provinent d'Algèria no es veurà afectat per la suspensió de l'acord d'amistat, està garantit per un contracte de subministrament entre Naturgy i l'empresa algeriana Sonatrach fins al 2032 ".

Ha explicat que la negociació dels preus del gas es realitza en períodes de tres anys i que Algèria "sempre ha complert els objectius contractuals des dels anys 60", i ha afegit que, per ara, el subministrament de gas natural està funcionant amb normalitat .

Ha explicat que el gas natural "és un vector energètic imprescindible per a la descarbonització de l'economia i la transició energètica a fonts renovables", i ha considerat que és imprescindible desenvolupar interconnexions energètiques amb la resta de països europeus.