Salvador Illa, líder del PSC al Parlament | @ep

El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha considerat que “Catalunya no s'entendria sense les aportacions importantíssimes dels andalusos”, i ha reivindicat els lligams entre Catalunya i Andalusia .

Ho ha dit aquest dissabte en declaracions als mitjans a Granada , al costat de l'alcalde de la ciutat, Paco Cuenca , on ha demanat als andalusos que surtin a votar a les eleccions andaluses del proper 19 de juny, i que apostin pel candidat del PSOE, Juan Espadas.

Ha destacat que en aquestes eleccions hi ha molt en joc i que “del que es tracta ara és de fer una política que materialitzi les ideologies, que converteixi els valors en coses concretes”.

Ha dit que els discursos "apassionats" dels candidats d'altres formacions no serveixen per a res si no són capaços d'aconseguir que els ideals entrin per la porta de les llars en forma de feina, de més drets i de millors serveis, en les paraules .

I ha apuntat que la política ha d'actuar “posant les persones en primer lloc”, com, segons ell, ha fet el govern socialista amb reformes com la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI).