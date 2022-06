Pedro Sánchez acusa el PP de donar suport a tercers països | @ep

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha acusat el Partit Popular de "recolzar tercers països" en referència a la crisi amb Algèria : "Si un tercer país pressiona Espanya i la UE dóna suport a Espanya , ells donen suport al tercer país que ens pressiona".

Així ho ha manifestat en un míting a Cártama , en què ha participat amb el candidat a la presidència de la Junta, Juan Espadas, i en què ha criticat l'actitud dels populars, que "parlen malament d' Espanya dins i fora" .

Així, en referència al canvi recent de president del PP , Sánchez ha ironitzat que "no calia que fessin fora el seu líder", ja que és "el mateix PP de sempre", el que "bloqueja i nega qualsevol avenç social al país" ".

A més, també ha criticat la postura de bloqueig de la formació popular en altres assumptes com el topall del gas o l'ocupació: "Si la UE aprova fixar un preu al gas, el PP no el recolza. Si l'ocupació va disparada, ells diuen que les dades estan maquillades".

La missió d' Algèria davant la Unió Europea va denunciar aquest divendres "precipitació" per part de la Comissió Europea, en donar suport a Espanya en la crisi diplomàtica per la suspensió del Tractat d'Amistat i Relacions de Bona Veïnatge, després d'assegurar que el pas fet per Alger no afecta l'acord amb la UE .

En aquest sentit, el Govern espanyol ha mostrat la seva satisfacció per la rectificació d' Algèria després del suport de la Unió Europea amb un comunicat de Brussel·les en què avisa que està disposada a "fer front a qualsevol mena de mesura coercitiva" que prengui contra un dels seus Estats membre.