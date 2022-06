Alberto Núñez Feijóo | @ep

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat que al president del Govern, Pedro Sánchez, "li destorbi l'oposició i tot aquell que li porta la contrària", enumerant, a més del PP, el Banc d'Espanya, la Unió Europea, el CNI, el Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional, l'OCDE i fins i tot els barons socialistes "més assenyats".

A Antequera , on ha participat en un dinar míting al costat del coordinador general del PP i de la campanya dels populars andalusos per a les eleccions del 19J, Elías Bendodo, Feijóo ha considerat "molt important que al president d'un govern democràtic no li destorba l'oposició".

En aquest sentit, ha posat com a exemple que el president de la Junta d'Andalusia i candidat a la reelecció, Juanma Moreno . "És molt important que al president d'un govern democràtic l'oposició no li destorbi perquè l'oposició forma part de la democràcia al sistema democràtic occidental", ha sostingut Feijóo .

Per això, el líder dels 'populars' ha lamentat que a Pedro Sánchez "li destorbi que li contem la realitat de govern", incidint que ell no ha arribat "per ser una persona còmoda" sinó per "servir el meu país i la millor manera és explicar la veritat als ciutadans”.

"Explicar que la nostra economia és l'única de la Unió Europea que no ha recuperat la riquesa del 2019 no és destorbar ningú, és explicar la veritat; dir que la nostra economia, malgrat que és l'economia d' Europa que més va baixar el 2020 , a la pandèmia, i continua sent la que no va recuperar el que va baixar el 2020 segueix sent dir la veritat, dir que els espanyols s'empobreixen a més ritme que la majoria dels ciutadans d'altres països europeus per la inflació i perquè no hem recuperat el PIB no és dir una mentida ni destorbar ningú, és a dir la veritat", ha relatat Feijóo .

Tampoc és "destorbar", ha continuat, dir que el deute públic augmenta cada dia en 210 milions o el "surt sense precedents donat en política internacional: no és destorbar ningú, és a dir la veritat".

En aquest punt, s'ha tornat a referir a la situació creada amb Algèria i ha lamentat que encara no es conegui "amb exactitud" l'acord amb el Marroc "que obtindria grans resultats". "El primer resultat va ser una crisi diplomàtica amb un soci aliat estratègic com Algèria . Ens va dir que arreglaria la relació amb el Marroc i no només no l'ha arreglat sinó que l'ha fet malbé amb Algèria ", ha dit.

És més, ha subratllat Alberto Núñez Feijóo que el que ha passat és "posar en qüestió el preu del subministrament de gas, que és estratègic per al nostre sistema energètic i que les empreses espanyoles puguin perdre més de 2.000 milions en exportacions". "Això no és destorbar ningú, és a dir la veritat, i jo comprenc que la veritat li resulta incòmoda a Pedro Sánchez ", ha emfatitzat el líder del PP .

"SEREM ELS QUE PAGUEM LA MALA GESTIÓ"

Per tot això, ha subratllat: "Els espanyols mereixem que se'ns digui la veritat perquè serem els que paguem els efectes de la mala gestió en política exterior del govern d'Espanya". Segons Feijóo , "sempre val la pena dir la veritat i per això els polítics que menteixen a la seva gent no mereixen guanyar res, sinó demanar disculpes per la seva mala gestió i per la seva forma frívola de prendre les grans decisions del seu país".

"Quan algú està nerviós és normal que l'altre li destorbi, quan algú lidera un govern que no funciona és normal que digui que l'oposició li destorba i quan algú veu que l'alternativa convenç més cada dia és normal que digui que l'alternativa destorba" , ha manifestat el líder del PP al seu segon acte públic de dissabte a Andalusia .

Per al dirigent gallec, "el problema no és que l'oposició destorbi sinó que aquest Govern destorbi qualsevol i això és el que intenta ocultar". "No és l'oposició, és el Govern el que fa nosa a la majoria dels espanyols", ha asseverat en la seva intervenció, al·ludint que a l'Executiu de Sánchez "li destorba tot aquell que li porta la contrària".

"El destorba el Banc d'Espanya quan adverteix del deute públic i la inflació; les institucions europees, quan diu --al govern-- que ha de fer reformes; l' OCDE , que rebaixa la previsió de creixement i li anuncia que el 2023 tampoc creixerem el previst i seguirem amb una enorme inflació", ha afegit.

Però, ha afegit, "li destorba el Tribunal Constitucional quan declara inconstitucional la majoria dels reials decrets que ha ordenat, o desordenat, a la pandèmia; i els barons del PSOE quan li diuen veritats com punys". Per tant, ha emfatitzat: "Suposem que també destorbaran la majoria dels andalusos que donaran una immensa majoria a Juanma Moreno a Andalusia".

Al seu parer, les eleccions andaluses del diumenge 19 de juny són "una gran oportunitat democràtica" per a Espanya . En aquest sentit, ha afirmat que “no hi ha un sol indicador a Espanya que ens digui que estem millor que quan Sánchez va arribar al Govern ; no hi ha cap reconeixement exterior, internacional, que acrediti que la nostra política exterior avui és més intel·ligent i sensata que la que teníem quan va arribar Sánchez ”.

Tampoc hi ha estabilitat, ha assegurat, “en un govern dividit, no hi ha estabilitat en un govern feble i en un govern que es fa oposició al matí, i ara també al matí ia la tarda”.