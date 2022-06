Marta Vilalta, secretària general adjunta i portaveu d´ERC | @EP

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha acusat el govern espanyol d'haver deixat de ser "útil" per a la ciutadania, i de ser incapaç de presentar-se com una alternativa a la dreta, que surt afavorida de la situació, els seus ulls.

A la clausura de la primera edició del Catalonia Progressive Forum a Barcelona aquest dissabte, Vilalta ha defensat que quan un govern deixa de ser útil, també "es deixa el camí ample als populismes, autoritarisme, extrema dreta".

Ha criticat que l' Executiu de Pedro Sánchez no està fent tots els passos "necessaris per a la resolució del conflicte polític" que assegura que existeix entre Catalunya i Espanya , ni els canvis estructurals per revertir les polítiques d'anteriors governs del PP .

Ha insistit a fer servir la política com a via per resoldre els conflictes polítics i ha sostingut que, si aquesta no funciona, s'està contribuint a "posar una catifa vermella als enemics de la democràcia".

La portaveu dels republicans ha assegurat que l' Estat espanyol està intentant, mitjançant la judicialització de la política, guanyar als tribunals el que no pot guanyar a les urnes.

I ha recordat el cas de l'espionatge amb Pegasus , davant del qual el Govern "no ha donat cap resposta" i ha demostrat, en les seves paraules, que es poden traspassar totes les línies vermelles democràtiques amb l'objectiu de defensar la unitat d' Espanya .