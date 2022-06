Una nit amb ella | Teatre Comtal | Teatre comtal

Ningú diria que María Dolores León Rodríguez és una senyora de la Barceloneta que confessa haver arribat als 71 anys si no diguéssim que és Loles León, una actriu de variadíssims registres que va debutar als feliços vuitanta, quan els llums del Paral·lel brillaven al teatre Arnau i la de les Rambles en aquella inoblidable Cúpula Venus. Amb l'experiència adquirida en aquesta primera etapa, va decidir fer allò que tants altres artistes catalans. Emigrar a Madrid on l'esperava Almodóvar per convertir-la en una de les noies i on va protagonitzar nombroses pel·lícules i sèries de televisió. Però ja saben, “roda el mon i torna al Born” i Loles ha tornat a Barcelona per presentar al Teatre Condal el seu espectacle “Una noche con ella” després d'una llarga gira de més d'un any a tot Espanya.

No hi ha malament que per bé no vingui i això ve a propòsit del confinament imposat com a conseqüència de la pandèmia de coronavirus, una càrrega que hi va haver qui va saber aprofitar utilitzant aquest temps de reclusió domiciliària per fabular i crear. I d'aquesta manera Juan Luis Iborra, que ja havia escrit diversos textos teatrals perquè els interpretés l'actriu barcelonina sense que cap no el satisfés del tot, va trobar la pedra filosofal i li va proposar escriure-li un espectacle basat en la seva vida, encara que amb moltes llicències. La idea li va agradar a Loles i, quan va llegir les primeres pàgines del guió, va ser conscient que hi havia un gran projecte.

“La seva vida -diu l'autor i director d'”Una noche con ella”- mereix un espectacle perquè hi ha situacions que són pròpies del millor teatre d'embolic vodevilesco. De vegades semblen increïbles, però no ho són. La clau per continuar endavant va ser barrejar la seva vida real amb una altra fictícia i inventada per crear el dubte a l'espectador”. I la mateixa protagonista reconeix que Iborra va inventar situacions de collita pròpia tan adequadament que haguessin pogut ser veritat. Això sí, ni l'autor, ni Loles han volgut que el públic distingeixi la veritat del que s'ha imaginat. És responsabilitat seva i vet aquí la gràcia d'aquesta proposta teatral certament original. Tot i que l'actriu reconeix que, en algun punt, li ha hagut de parar els peus i li ha dit “això no ho inclogui al guió, deixem-ho per explicar-ho més endavant”. I afegeix amb picardia: “és que si ho expliqués tot ho hauria de fer acompanyada del meu advocat”.

Loles està acompanyada de dos col·laboradors excepcionals, Biel González i Fran del Pino, que són ballarins, actors i cantants, per cert posseïdors tots dos d'una veu potent capaç d'assumir reptes ambiciosos; i també de Yeyo Bayeyo, el pianista que interpreta les vuit peces musicals de la funció -la meitat conegudes i les altres, inèdites- pel que “Una noche con ella” és molt més que monòleg: és un espectacle musical ple de picardia, picades d'ullet de complicitat amb el públic, nostàlgia per aquella Barcelona despendolada dels anys chenta i, en fi, també un retrobament amb el públic i la ciutat en què Loles, amb la mateixa prestància esplendorosa de sempre, es va fer artista i amb els que es sent profundament arrelada.