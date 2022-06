Crisi als pediatres de l'Atenció Primària | @ep

La situació tan delicada viscuda pels professionals del sector de la sanitat en els darrers anys està provocant que molts es replantegin la idea de continuar treballant a l' Atenció Primària o buscar altres opcions laborals. En concret, els principals problemes que pateixen els professionals del sector són la sobrecàrrega assistencial, la manca de motivació, la realització professional escassa i les pèssimes retribucions, juntament amb l'horari laboral.

I és que segons dades de Metges de Catalunya , un 50,7% del personal facultatiu de pediatria de l' atenció primària s'ha plantejat abandonar la feina o canviar d'àmbit de treball en els darrers mesos. Aquestes dades les ha fet públic el tercer i darrer lliurament de l'enquesta que ha fet Metges de Catalunya (MC) a 377 pediatres de la xarxa sanitària pública i concertada.

I és que aquesta no és l'única conclusió a què ha arribat aquesta enquesta. De fet, els resultats reflecteixen el malestar del col·lectiu amb els seus equips gestors, ja que un 83,8% considera que la seva empresa no ha tingut en compte "mai" o gairebé mai" la qualitat assistencial dels serveis pediàtrics d'atenció primària. percepció generalitzada és que la funció que exerceixen està infravalorada per les direccions i institucions sanitàries.

Ja el mes de maig passat, el sindicat va publicar els primers resultats de l'enquesta i reflecteix una situació difícil de suportar. el 77% de les absències laborals per malaltia, reduccions de jornada, vacances o cursos de formació no es cobreixen la majoria de vegades, i de l'altra, que el 56% dels pediatres no faria reducció de jornada si pogués conciliar la vida laboral i familiar.

Altres dades que comportava aquesta enquesta és que el 39% de les persones enquestades afirmava que la seva empresa no respecta la quota de pacients pactat en els acords de sortida de vaga de 2018 i 2019 , i el 87% assegurava que els centres d'atenció primària ( CAP ) forcen o intercalen habitualment visites que no tenen cabuda dins les agendes. Aquesta pràctica fa que els professionals no puguin dedicar el temps mínim necessari per oferir una assistència de qualitat i amb prou seguretat clínica per al pacient.



En conclusió, la vicepresidenta de MC i portaveu de l'Agrupació de Pediatres, Ana Roca , manifesta que la insuficient dotació de pediatres i les pèssimes condicions de treball "fan de l'atenció primària un camp poc atractiu per a l'especialitat" i, per aquest motiu , reclama a Salut mesures immediates per disminuir la sobrecàrrega assistencial, afavorir la conciliació laboral, millorar l'accés al desenvolupament professional i dignificar les retribucions del col·lectiu. "Només així podrem preservar la qualitat de l'atenció pediàtrica com a pilar bàsic del nostre sistema sanitari i social" , argumenta.