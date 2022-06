Nicolás Maduro ha viatjat aquesta setmana a Algèria i Turquia , un itinerari que planteja diversos dubtes sobre quines són les intencions del president de Veneçuela. El líder bolivarià ha visitat Algèria la mateixa setmana que el país ha decidit suspendre les relacions d'amistat amb Espanya. De la mateixa manera, ha viatjat a Turquia , un soci de l'OTAN, després que els Estats Units hagin tornat a retirar-li la mà excloent Caracas de la Cimera de les Amèriques.

La geopolítica mundial està revolta, i el règim de Maduro s'està movent per aconseguir pescar el màxim possible . El viatge oficial a Algèria és un afront directe cap al Govern espanyol, que actualment està patint per la pressió d'un veí que té prou poder per desestabilitzar la frontera nord d'Àfrica.

Algèria, igual que el Marroc, és un règim dictatorial que pressiona les democràcies occidentals amb la seva millor arma: les dinàmiques migratòries. Ells tenen el poder per regular els fluxos migratoris que arriben a Europa, i Occident està obligat a fer un estrany joc on contenti tots dos països -que estan enfrontats entre si- per no trencar l'equilibri.

Nicolás Maduro

Però l'equilibri ja s'ha trencat . Algèria, que a més de tenir el poder de regular els fluxos migratoris, és un dels principals subministradors de gas a Europa, ha trencat Espanya per l'actuació del Govern respecte al Sàhara Occidental, i amb aquest moviment podria acabar trencant amb tot el bloc europeu, que ja ha afirmat que protegirà Espanya davant les pressions algerianes. "La política comercial és una competència exclusiva de la UE i la UE està preparada per fer front a qualsevol mena de mesura coercitiva contra un dels Estats membre", conclou el comunicat del cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell.

Amb aquest escenari, Maduro podria haver decidit viatjar a Algèria per intentar inclinar la balança cap a la ruptura entre el país nord-africà i Europa . El president d'Algèria, Abdelmayid Tebune, va rebre aquest dijous el seu homòleg de Veneçuela, Nicolás Maduro, que va valorar el reforç de llaços amb el país nord-africà una via per continuar avançant cap a un "món multipolar", lluny per tant de la influència d'Estats Units.



Però, a més, aquesta visita té una segona lectura: fer mal a Washington. Al "món multipolar" que busca Maduro s'han de formar blocs, i la ruptura de relacions entre Algèria i Espanya - i potser amb Europa- podria ser una oportunitat perfecta per aconseguir que Alger acabi alineant-se, definitivament, amb el bloc opositor a Washington. Algèria i el Marroc són enemics irreconciliables, i els algerians feia mesos que miraven de reüll com els Estats Units, amb aliats com Espanya, segueixen enfortint la relació amb Rabat . Aquesta setmana, amb un cop a taula, els algerians han decidit fer valer la seva posició. Però si Occident segueix amb aquesta política d'acostament a Rabat, Algèria inevitablement haurà de virar cap a l'altre bloc, on són, entre d'altres, Rússia, Veneçuela, Iran o Corea del Nord.

I és a la discòrdia on Maduro busca treure'n profit. Per això, en el seu pla ha decidit incloure un altre viatge a Turquia , un país que actualment està decebut amb els Estats Units i amb l'OTAN en general per intentar incloure Suècia i Finlàndia a l'organització transatlàntica.

Ankara no vol sentir-se pressionada per les seves aliances militars, i ha rebut Maduro per llançar un missatge clar als Estats Units i als seus socis: “per aquí no”, imaginem que haurà dit Erdogan, el president del país euroasiàtic.

Turquia ha estat un aliat clàssic dels Estats Units i per això és membre de l'OTAN. Tot i això, s'ha reunit amb un dels principals socis de Rússia, Veneçuela, per afirmar que portaran les relacions entre els dos països "a un altre nivell". El moviment d'Ankara té una intencionalitat clara, i podria desestabilitzar més els blocs clàssics i fer avançar el món, tal com vol Maduro, cap a un escenari de multipolaritat. Massa incendis i pocs bombers. I pel mig Maduro, que s'assembla més a un piròman.