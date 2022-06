Ahir la jornada va començar a les 11.00 amb el taller d'aquarel·la La Bohème a Aromes Can Rosselló, a càrrec de l'escola d'art La Bohème. | @ep

Aromes Can Rosselló segueix amb el programa d'activitats durant la floració de lavanda. La jornada d'ahir va començar a les 11.00 amb el taller d'aquarel·la La Bohème a Aromes Can Rosselló , a càrrec de l'escola d'art La Bohème. A la tarda va ser el torn del cinema a l'aire lliure on els visitants van poder veure la pel·lícula La maleta de l'horta. És una producció basada en fets reals en què participen entitats vinculades a l'Horta de Lleida on s'explica la Memòria Democràtica d'aquesta zona de la ciutat.

El taller de pintura es torna a dur a terme avui d'11.00 a 13.00 D'altra banda, Aromes Can Rosselló segueix amb la seva proposta solidària, fins al dia 26, en què ofereix un ram de lavanda a canvi d'una donació mínima de 12€ de la qual una part va destinada a la Fundació Josep Carreras.