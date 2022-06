La vicepresidenta segona i líder d'Unidas Podemos al Govern, Yolanda Díaz, a l'acte electoral de campanya | Rafael Madero @ep

Yolanda Díaz ha entrat en escena a la campanya electoral a Andalusia i ho ha fet aixecant el to de veu. Segons la vicepresidenta segona del Govern , calia despertar l'esquerra andalusa a crits i tensionar una campanya que sembla adormida ia un espai social “resignat” a un segon Govern del PP que pronostiquen totes les enquestes.

L'arreu que li ha donat Yolanda Díaz a la campanya d' Inma Nieto, candidata de Per Andalusia , va posar dreta les més de 2.500 persones que van assistir al míting a l'amfiteatre de L'Axerquia de Còrdova, bressol del moviment polític social de Julio Anguita [Esquerra Unida Iniciativa per Andalusia] , a crits de “presidenta, presidenta”.

I la resposta de la vicepresidenta segona del Govern a un públic entusiasta va arribar a manera d'anunci: “ Sí, estic disposada a fer un pas per guanyar Espanya , però jo us pregunto: Esteu disposades vosaltres a lluitar per Andalusia?”, va dir, com a intercanvi d'un compromís per un altre. La platea va reaccionar amb un llarg sí. “Sé molt bé d'on vinc i, encara que sigui gallega, sé molt bé on vaig”, va remarcar, aclamada amb crits de “al Govern , a Moncloa !”.