Es nega a "bloquejar el país al servei d´un pacte" de govern | @ep



El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que la formació no es planteja deixar el Govern, sinó “veure si s'estan complint els compromisos que ha adquirit i si serveixen per avançar. És una avaluació”, ha dit.

En una entrevista al diari ' Ara.cat ' aquest diumenge Turull ha afirmat que el partit realitzarà aquesta avaluació i l'analitzarà: “I a partir d'aquí, veurem”, ha sostingut.

També veu possible "plantejar una reformulació" de l'acord de Govern ja que, quan es va forjar, ERC tenia unes expectatives sobre la taula de diàleg que no s'han complert, als ulls, i ha condicionat qualsevol replantejament de la formació a la ratificació per part de les bases.

"El que no farem és bloquejar el país al servei d'un pacte. Volem seguir un itinerari que culmini allò que votem i decidim l'1-O", ha sostingut.

Preguntat per si és millor un Executiu central amb Pedro Sánchez al capdavant que un del PP i Vox , ha considerat que potser aquests últims seran "més antipàtics, però no gaire pitjors ni faran molta més guerra bruta".

ERC, RUFIAN I PDECAT



En relació amb el camí per assolir la independència de Catalunya , s'ha diferenciat dels republicans: "Ells diuen: hem de ser més per començar a fer. Nosaltres diem: o comencem a fer o mai no serem més".

I sobre les recents declaracions del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, en què cridava tarat a qui va declarar la independència --paraules que després va matisar--, ha sentenciat: "Hi ha gent que escriu un personatge i l'ha d'anar alimentant i de vegades es passa de voltes. Per sort, el nostre interlocutor no és Rufián”.

D'altra banda, ha afirmat que el PDeCAT volia "quedar bé amb tothom" i va acabar fent el contrari, i ha asseverat que el partit és un parèntesi que no ha acabat de funcionar, ja que la seva referència va ser Convergència , en les paraules .



Tot i que ha sostingut que si Catalunya no es proclama independent el català no estarà plenament blindat, creu que “s'ha fet molt bona feina. S'ha creat un àmbit legal per protegir” la llengua.

També ha recordat que Junts és el partit de l' expresident de la Generlitat Carles Puigdemont , que per a ell és “l'autèntic referent” i serà sempre de Junts , i confia que, si se li obre judici oral a la presidenta del Parlament, Laura Borràs , tant ERC com la CUP prioritzin la presumpció d'innocència.