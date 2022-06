Luis Enrique Martínez en roda de premsa | @ep

Espanya se la juga contra la República Txeca aquest diumenge a les 20:45h a l'estadi de La Rosaleda. Si l'equip de Luis Enrique vol continuar aspirant a la Final Four de la UEFA Nations League, haurà de guanyar sí o sí contra la República Txeca. El tècnic asturiant seguirà rotant a l'onze titular, fidel a la seva política de donar minuts a tots els convocats.

És probable que Carvajal torna al lateral dret i Eric García ho faci al centre de la defensa acompanyat per Pau Torres perquè Iñigo Martínez no es va exercitar amb els seus companys per un cop al peu esquerre. Al costat esquerre sembla que serà Jordi Alba qui jugarà de titular en detriment de Marcos Alonso .

Al centre del camp, Busquets sembla que repetirà amb el jove Gavi que ha estat titular a les tres trobades de la Nations League. Un jugador imprescindible per a Luis Enrique de manera que no li importarà carregar-lo de minuts. La tercera plaça del centre del camp se la disputaran Marcos Llorente , que va quallar un bon partit a Ginebra, Carlos Soler i Koke.

En atac, Ferran Torres apunta novament a titular per eixamplar el camp i aportar desbordament. A partir d'aquí, comencen els dubtes: Sarabia és l'únic davanter que ha estat titular a les tres trobades i podria descansar avui, deixant lloc per a l'entrada d' Olmo . A la punta d'atac, Luis Enrique pot recórrer a Marco Asensio com a ' fals nou ', o bé intercanviar-ho amb Olmo . La carta Morata , un jugador que aporta pressió i treball, molt del gust de Luis Enrique, tampoc no es pot descartar.