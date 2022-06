Manifestació als Estats Units contra les armes | @ep

Milers de persones han pres els carrers dels Estats Units durant aquest dissabte per protestar contra la violència armada que està fuetejant el país, on polítics republicans han bloquejat repetidament els esforços per promulgar lleis més estrictes contra les armes de foc.

Manifestants de totes les edats es van dirigir cap al National Mall a Washington , on els activistes van ubicar més de 45.000 gerros, un per cada persona assassinada per una arma de foc als Estats Units durant 2020.

"Protegeixin la gent, no les armes", deia un dels cartells a prop del monument de Washington. "La por no té lloc a les escoles", es llegia en un altre.

Dos terribles tirotejos el mes passat, un a una escola primària de Texas on van morir 19 nens i dos professors; i un altre a un supermercat de Nova York amb saldo de 10 persones negres assassinades, van ajudar a impulsar les manifestacions de l'organització March For Our Lives (Marxa per les nostres vides).

El col·lectiu liderat per estudiants i fundat per supervivents del tiroteig a l'escola de Parkland, Florida, va fer una manifestació que va convocar centenars de milers de persones a la capital el març del 2018.