L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el 31 de març de 2022, a Barcelona | @ep



La transformació de la part inferior de la ronda de Sant Antoni , on es va ubicar la carpa del mercat provisional, ha viscut un nou episodi amb el manifest d'unes 40 entitats a favor de la pacificació total de l'espai, en rebutjar la reforma que va comunicar ajuntament dijous passat.

La tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, va anunciar que els cotxes no tornaran a passar pel vial, que es guanyarien zones de joc i espai verd en una plataforma única de pedra natural, però no va aclarir de manera rotunda si aquesta pacificació incloïa un carril bus en sentit descendent i els horaris de la càrrega i descàrrega.

En un comunicat conjunt de la Xarxa Veïnal del Raval i Fem Sant Antoni , que aglutina aquestes 40 entitats, han expressat la seva "profunda decepció" pel que ja entenen com una decisió definitiva del consistori en permetre el pas d'autobusos i la càrrega i descàrrega. Lamenten també que no hi hagi hagut cap procés participatiu obert al veïnat, segons la seva nota, i que s'informa abans els mitjans de comunicació que les mateixes entitats.

LA PROPOSTA MUNICIPAL "NO ÉS DE CONSENS" , valoren, i exigeixen que la ronda sigui un espai pacificat d'ús de vianants i insten el consistori a canviar les formes en què tracta i es dirigeix al conjunt d'entitats que es mobilitzen per millorar el barri. Aquest consens hauria de passar per una trobada dels responsables municipals amb totes les entitats afectades, en què s'expliqui de manera clara quin és el projecte. En aquest sentit, demanen una trobada amb el govern municipal on puguin estar totes les entitats compromeses amb la conversió en zona de vianants de la ronda i on s'expliqui de forma clara quin és el projecte de reforma que pretén tirar endavant.

Algunes de les entitats que rebutgen la proposta de reforma són Acció Raval, AFA Diputació, Bicibus Eixample, Sant Antoni Feminista, AMPA Institut Milà i Fontanals, Associació de Veïns i Veïnes del barri de Sant Antoni i Eixample Respira . Per contra, l'anunci del consistori va merèixer l'aprovació de la Plataforma de Veïns i Veïnes afectades per la pluja de la ronda de Sant Antoni , tot i jutjar que la millor opció hagués estat el projecte proposat el 2018, mantenir la doble direcció per a autobusos i taxis, un carril de serveis en direcció muntanya i un doble carril per a bicis. Aquesta proposta de 2018 és la que defensa el PSC , soci de govern dels ' comuns '. El projecte de transformació es licitarà l'abril del 2023 , un mes abans de les eleccions municipals, i les obres començaran al juny d'aquell any.

Pacificació de Ronda de Sant Antoni | Ajuntament de Barcelona

Per alleujar la situació, el primer tinent d´alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), ha hagut de sortir a apagar l´incendi i ha assegurat que "encara no s´ha pres una decisió final dins del govern municipal" sobre la reforma de la ronda de Sant Antoni , l'inici del qual està previst per a aquest novembre.

Collboni ha negat que el govern hagi acordat una proposta definitiva després que la tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz (BComú), i el regidor del districte de l'Eixample, Pau Gonzàlez (BComú) , anunciessin que la futura ronda serà pacificada, amb un carril per a busos i un carril bici.

D'aquesta manera, la declaració de Collboni contrasta amb la dels seus socis de govern, i ha assenyalat que la reforma s'ha de fer amb consens veïnal: “Defensem que cal produir un consens veïnal perquè hi hagi consens polític”.

En qualsevol cas, al text, les entitats recorden que fa un parell de setmanes més de 300 veïns dels barris de l'entorn van celebrar una jornada festiva i de germanor sobre la plataforma de Sant Antoni per reclamar que la ronda definitiva mantingui una pacificació total de la via. Per tot això, les entitats lamenten que la proposta del govern Colau s'ha pres “ignorant la voluntat de centenars de veïns”.