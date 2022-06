Pedro Sánchez, president del Govern | @ep

El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciat que al Consell de Ministres de dimarts que ve s'aprovarà una llei " per blindar l'equitat, la cohesió i la universalitat de la sanitat pública i que, per tant, no es privatitzi per cap govern de dretes a cap comunitat autònoma ”.

Aquestes declaracions s'han produït durant la campanya electoral a Andalusia , en concret, en un míting a Cártama , en què ha participat amb altres dirigents socialistes com el secretari general del PSOE d'Andalusia i candidat a la presidència de la Junta, Juan Espadas .

El Govern ja va aprovar al novembre l'avantprojecte de la llei d'Equitat, Universalitat i Cohesió a l'accés a la sanitat pública amb mesures per impedir nous copagaments sanitaris a la ciutadania, encara que no forçava la reversió de les privatitzacions a la sanitat pública, motiu per el qual no va comptar amb el suport d' Unidas Podemos.

El cap de l'Executiu ha explicat que aproven aquesta llei perquè "no es privatitzi la sanitat pública per cap govern de dretes a cap comunitat autònoma". I ha puntualitzat que el pla de salut bucodental anirà destinat a "aquells col·lectius que no puguin tenir accés" a aquest servei perquè "el puguin tenir a partir de dimarts que ve".

Aquesta és "la diferència entre quan governa la dreta i l'esquerra", ha exalçat el president, per alertar els votants que deuen quan acudeixin a les urnes han de triar entre "més drets o més dreta" i "els més drets vénen sempre de la mà del PSOE a Andalusia ia Espanya ”, ha recalcat.

A més, el president ha afegit que l'ampliació de serveis de Salut Bucodental , un pla dotat amb 44 milions d'euros, també s'aprovarà al proper Consell de Ministres.

Aquesta mesura, que va ser anunciada per la ministra de Sanitat, Carolina Darias, la setmana passada, beneficiarà "de manera especial" "més de 7 milions de persones".

Sánchez també ha recordat altres plans de salut aprovats pel Govern com el Pla d'Acció 2021-2024 de Salut Mental, dotat amb 100 milions d'euros; la inversió de més de 260 milions d'euros per millorar les capacitats del sistema nacional de salut o l'enfortiment de la sanitat pública mitjançant 800 milions d'euros.

Alhora, ha valorat el paper del telèfon 024, que ha atès prop de 15.000 trucades i identifica 290 suïcidis en curs el seu primer mes en funcionament.

En aquest sentit, ha afirmat que “el Govern posa en marxa tots els instruments per protegir les famílies i els joves i donem una resposta a la crisi del Covid-19 ia la guerra a Ucraïna ”.