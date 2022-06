Estudiants de batxillerat realitzen a l'IES Vilar Ponte els exàmens Selectivitat o Proves d'Accés a la Universitat -PAU o ABAU- | @ep

Com passa al sector de l'educació des de fa molts anys, el canvi de normativa a les lleis del sector no satisfan mai tothom. Això mateix està passant amb l' EBAU o selectivitat . Professionals educatius reclamen que hi hagi una reforma o canvis a l' EBAU per millorar l'aprenentatge profund de l'alumnat.

És per això que des d'alguns professionals educatius proposen alguns canvis perquè l'estudiant aconsegueixi un aprenentatge molt més profund per reunir coneixements, vincular-los i aplicar-los per resoldre problemes.

Tot i així, s'espera que la nova selectivitat comenci a aplicar-se al juny de 2024. La intenció del Ministeri d'Educació és conèixer les característiques del nou examen abans de l'inici del curs vinent perquè alumnes i professors sàpiguen des de l'inici a quin tipus d'examen s'enfrontaran. El Ministeri d'Educació ha volgut substituir l'actual Selectivitat per una prova menys basada en continguts i més semblant als exàmens de l'Informe Pisa. L'objectiu d'aquest canvi és que la prova se centri que els alumnes siguin capaços de demostrar que saben aplicar els coneixements adquirits durant els dos anys que dura el Batxillerat.

POSSIBLES CANVIS QUE PODRIEN MILLORAR LA SELECTIVITAT

DIFICULTAT D'APLICAR EL SISTEMA PISSA

Els millors exàmens de qualificació són els de PISA . La meitat de les preguntes són tancades i l'altra meitat són obertes. Segons Francisco Luna, director de l'Instit Basc d'Avaluació i Investigació i membre del consell escolar estatal , diu que "hi ha una veritable baralla en reunions internacionals, per acordar la interpretació correcta que se li donarà a l'objecte obert". I és per això , creu que es farà difícil la implantació del sistema PISA .

REDUIR EL NOMBRE D'EXÀMENS

La selectivitat actual compta amb quatre o cinc exàmens depenent de si hi ha una llengua cooficial. De les quals només un correspon a la modalitat escollida per l'estudiant. En total, l'alumne pot fer entre 8 i 9 exàmens com a màxim. Quadern sobre la capacitat d'aprendre a Espanya exalborat per una dotzena d'experts i publicat per la unitat Hajj, Aliança per l'Educació, vaig proposar reduir el nombre total d'exàmens com a manera d'aconseguir un aprenentatge més “crític”.

EXAMEN ORAL D'ANGLÈS

El canvi més factible segons els experts per als exàmens d'idiomes estrangers seria fer-ne una part oral. Això canviaria la manera com s'ensenyen els idiomes a l'escola secundària i que estarà basat en competències, requerint que l'estudiant mobilitzi el coneixement en l'idioma en lloc de limitar-se a reproduir material en gran part memoritzat. Tony Gill, coordinador d'EVA a la Comunitat Valenciana, recorda que aquest canvi ja estava arrelat a la reforma de selecció acceptada la dècada anterior i no es va dur a terme per les barreres logístiques que van plantejar les universitats i comunitats autònomes per implantar-les.

CANVI DEMOGRÀFIC

Juan Manuel Moreno, catedràtic de Didàctica i Organització Escolar de la UNED, es pregunta si no seria millor cercar un sistema d'assignació de places universitàries. El model actual afirma que presenta un nivell baix de "tres característiques claus de totes les proves d'accés a la universitat: equitat, uniformitat i opcionalitat": El creixement demogràfic estudiantil derivat de l'ascens de les universitat privades diu Morena que "ens està portant a un escenari en què seran les universitat també les que competeixen pels estudiants, no els estudiants per ingressar a les universitats.