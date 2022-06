En llibertat amb càrrecs 5 homes acusats de cultiu i trànsit de cànnabis a Alt Camp | @ep

El Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Valls ha decretat llibertat amb càrrecs per a cinc homes entre 19 i 41 anys, presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per cultiu i tràfic de cànnabis a la comarca de l' Alt Camp .

Els Mossos d'Esquadra els van detenir dimecres, dia en què van desmantellar una "gran plantació de cànnabis", amb un miler de plantes, ubicada en una zona boscosa entre Querol i Farena , informa la policia catalana en un comunicat aquest diumenge.

Els agents van localitzar una tenda de campanya on hi havia un home amb diversos telèfons mòbils, que van identificar com un punt de vigilància, i després en van trobar una altra amb quatre homes que van intentar fugir.