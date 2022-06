Es tracta de la indemnització més gran que ha d'abonar el Cos en els seus 178 anys d'existència | @ep

La Guàrdia Civil indemnitza amb 28 milions d'euros tot el seu personal per ordre del Suprem , després d'una gestió incorrecta del pressupost assignat en productivitat. L'associació de suboficials de la Guàrdia Civil ASESGC va acudir als tribunals per denunciar que l'augment pressupostari anual de productivitat i complement de destinació consignat als PGE no es repartia de forma correcta entre els guàrdies civils, incomplint les normes que regulen la distribució daquest complement.

Després de la sentència obtinguda al Suprem que asseia doctrina, la Guàrdia Civil es va negar a pagar d'ofici els increments de productivitat a tots els guàrdies civils des de l'any 2017 a l'any 2021 , al·legant que havia repartit el pressupost rebut entre els membres del Cos i advertint fins i tot amb obrir un expedient per cobraments indeguts a qui sol·licités la indemnització.

Finalment, la Direcció General del Cos , forçada pels ingents interessos mensuals generats per sentència i els imports de la condemna a costes dels recursos que s'anaven presentant, es veu obligada a pagar d'ofici a tots els guàrdies civils l'actualització de la productivitat estructural meritada durant els anys 2017 a 2021 , ho farà a la nòmina del mes de juny de 2022 segons ha anunciat María Gámez en un comunicat intern.

La Sentència dictada pel Tribunal Suprem a instància d' ASESGC suposa la major indemnització que ha d'abonar el Cos a tots els seus membres en els seus 178 anys d'història i es produeix per una mala gestió del pressupost de productivitat, que no va repartir de manera adequada. El lletrat director dels serveis jurídics de l'associació de suboficials ASESGC és Fernando Castellanos, de Conca. Castellanos va defensar la tesi que els augments pressupostaris del complement de destinació havien de repercutir a les diverses famílies de productivitat estructural, que finalment va acollir també el Tribunal Suprem.

Les indemnitzacions individuals depenen del tipus de productivitat que es percep pel lloc de treball, els més alts poden percebre fins a 1500 euros depenent de la feina, un sergent comandant de lloc cobrarà a la nòmina de juny uns 1000 euros, uns 800 euros cobrarà per exemple un sotstinent d'una PLM o un sergent de Policia Judicial.

Després de la sentència, en una reforma de la norma que regula la productivitat que va entrar en vigor el 2022, la Guàrdia Civil va deslligar la productivitat estructural del complement de destinació, inventant un nou concepte; el complement vinculat a l'ocupació CVE . Aquesta maniobra pretén evitar destinar a la productivitat estructural els augments anuals que es produeixin en aquesta partida pressupostària.