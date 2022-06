Assegura que el Govern "no està a l'alçada" | @ep

El ministre de Cultura i Esport i primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha criticat la dreta espanyola: "En aquests moments tan crítics s'ha demostrat què val la dreta del nostre país: és una dreta que no val res, d'ells no es pot esperar res”.

Durant la seva intervenció a la Festa de la Rosa del PSC de Lleida, Pirineu i Aran aquest diumenge a Alpicat , Iceta ha assegurat que la dreta tradicional “ha comprat absolutament l'agenda política i el discurs de Vox ”.

Als seus ulls, s'atreveix cada vegada més a “dir les seves veritats, encara que aixafen la gent”, posicionant-se en contra de qualsevol mesura beneficiosa per a la majoria de la ciutadania, particularment de les persones que més ho necessiten, en les seves paraules.

I ha assegurat que la dreta ha anteposat els interessos d' Algèria als d' Espanya , en al·lusió a la ruptura de les relacions comercials entre els dos territoris: "Tant els fa la sort del país", ha lamentat.

Ha defensat que el PSOE té projecte, organització i lideratge, cosa que “desgraciadament molts” altres no tenen, i que fa una política neta, mentre que la dreta pensa en els sectors de la societat que ho tenen tot i no en les persones que més ho necessiten.

CRÍTICA A ARAGONÈS I VEU DIVISIÓ AL GOVERN



Ha criticat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès , digués a Alcarràs , segons ell, que menjava pinya cada matí: "Nosaltres som de poma, de pera, de la bresquilla; de tot el que es fa aquí amb l'esforç de tanta gent ".

I ha assenyalat també el Govern de la Generalitat , "que està dividit, que no sap on va, que no està a l'alçada", i en aquesta línia ha posicionat el PSC com una alternativa capaç de construir acords de país amb el líder , Salvador Illa .

RECORDA A MONTORO I LA MOCIÓ A RAJOY



En les seves crítiques a la dreta, ha parafrasejat l'exministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro , quan va dir el 2012: "Que caigui Espanya, que ja l'aixecarem nosaltres", i ha respost que algú que parla així no es mereix governar.

"Sobre la desgràcia de la gent no es construeix un projecte polític, només es fa tragèdia, dolor, desigualtat, incerteses i pors", ha insistit, i ha assegurat que si el PSOE torna a estar a l'oposició donarà el seu suport gratis a qualsevol política beneficiosa per a la societat.

També ha recordat la moció de censura promoguda pel PSOE contra l'expresident popular Mariano Rajoy : “A Espanya teníem un govern que feia pudor a corrupció, que utilitzava les institucions per intentar que les investigacions no descobrissin la veritat, que posava les institucions al servei dels més tristos i foscos interessos de partit”.