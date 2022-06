L'Executiu municipal ha aprovat aquest diumenge el contracte mitjançant el qual es licitaran nou lots diferents d'il·luminació i que inclou el transport, el manteniment i el desmuntatge de les llums un cop acabades les festes | @ep

L'Ajuntament de Barcelona ampliarà en quatre quilòmetres els llums de Nadal a les festes d'aquest 2022 i preveu invertir més de 2,2 milions d'euros, ha informat el consistori en un comunicat aquest diumenge.

L' Executiu municipal ha aprovat aquest diumenge el contracte mitjançant el qual es licitaran nou lots diferents d'il·luminació i que inclou el transport, el manteniment i el desmuntatge de les llums un cop acabades les festes.

La nova il·luminació s'instal·larà al carrer Balmes, a la Ronda Sant Pere, al carrer Aragó ia Gran Via de les Corts Catalanes, així com a altres espais i carrers on el teixit comercial es pugui veure afectat per obres de llarga durada.

També s'il·luminaran vies del programa Foment del Comerç als Barris, Ciutat Vella, Zona Franca de Barcelona, Carmel, Torre Baró, Trinitat Vella, Guinardó i Verneda, entre altres barris.

A més, es mantindran els llums que es van estrenar l'any passat a la plaça Catalunya, el carrer Aragó i la Gran Via de les Corts Catalanes amb el disseny de l'Estudi Antoni Arola, guanyador del concurs especial que es va fer per il·luminar aquests carrers durant tres anys .

COLLBONI DESTACA L'IMPULS COMERCIAL



El primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha aclarit que no s'il·luminaran carrers nous, sinó que es prolongarà l'il·luminat dels carrers que ja tenien llums nadalenques, i ha valorat molt positivament aquesta ampliació ja que els llums contribueixen “a l'impuls de la oferta comercial".

I ha destacat que els llums de la ciutat són sostenibles: “Fa anys que la il·luminació nadalenca de Barcelona opta per aconseguir leds o material aprofitable i reciclable”.

SUBVENCIONS DEL 75%



L' Ajuntament ja ha posat en marxa les convocatòries de subvencions per als llums de Nadal per a les associacions de comerciants territorials, el termini de les quals finalitza el 14 de juny.

Cobriran fins al 75% del cost i compten amb un pressupost de 800.000 euros, el consistori serà qui contracti la instal·lació i els comerços no hauran d'avançar la seva part, sinó que l'aportaran quan ja estiguin col·locades.