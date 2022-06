L'objectiu és evitar retencions davant de la gran afluència de vehicles que es preveu que circulin en direcció Barcelona a la tornada del cap de setmana | @ep

El Servei Català de Trànsit (SCT) habilitarà aquest diumenge a la tarda carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual entre l' AP-7 i la B-23 des de Vilafranca del Penedès a Molins de Rei , ia la C-32 des de Sant Andreu de Llavaneres a Montgat .

L'objectiu és evitar retencions davant de la gran afluència de vehicles que es preveu que circulin en direcció Barcelona a la tornada del cap de setmana, davant del qual l' SCT ha demanat "màxima prudència" a la carretera i planificar els desplaçaments amb antelació.

També ha recomanat evitar les hores punta i informar-se sobre l'estat del trànsit i de les possibles incidències a les vies abans d'iniciar el trajecte, així com valorar la C-32 al Maresme com a alternativa a l' AP-7 per tornar a Barcelona .