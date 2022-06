El president nord-americà ha demanat unió en el partit Demòcrata per emprendre polítiques socials | @€p

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha afirmat que els Estats Units han decidit ajudar Ucraïna malgrat els costos que té en els països occidentals en termes econòmics, fent referència a l'augment del preu de la gasolina, del petroli i dels aliments.

"Els costarà als països occidentals. Els costarà a l'OTAN. Els costarà als països europeus i ens costarà a nosaltres. Perquè ja se sabia què passaria: el cost de la gasolina i el petroli anava a pujar, i el cost dels aliments anava a pujar", ha explicat el president nord-americà.

Biden ha comentat en la recepció del Comitè Nacional Demòcrata celebrada aquest dissabte a Los Angeles que està "intentant esbrinar" com fer sortir "les tones d'aliments" que no poden sortir i que amenacen amb una crisi alimentària a escala mundial.

Malgrat els intents que ha explicat el mandatari nord-americà, ha avisat de la situació econòmica: "Viurem amb aquesta inflació durant un temps. Baixarà gradualment, però hi hem de conviure".

DIVISIÓ EN EL PARTIT DEMÒCRATA



Biden ha explicat que vol prendre mesures per fer front a la situació econòmica al país i per millorar les condicions de les classes mitjanes-baixes. No obstant això, ha reconegut que la divisió en el partit demòcrata li dificulta la tasca.

"Mireu el que passa amb les armes ara", ha indicat el president, que s'ha referit a la legislació del país sobre la tinença d'armes. "No són només aquests tirotejos massius a les nostres escoles i similars. Hi ha un tiroteig massiu als carrers de les comunitats afroamericanes i de les minories cada dia", ha denunciat en el seu discurs durant la convenció del partit Demòcrata.

Així mateix, Biden ha lamentat la quantitat d'atacs amb armes produïts als Estats Units: "Hi ha més gent que mor amb la seva pròpia arma a casa quan mira d'aturar un lladre que per qualsevol altra causa. Per això, el polític demòcrata opina que cal més formació per obtenir una arma".

El mandatari ha demanat que els Estats Units no tornin "a l'era Trump". "Mai he estat tan optimista sobre els Estats Units com ho soc avui", ha assenyalat Biden, que ha sostingut que l'actual generació de joves nord-americans "és la més educada de la història dels EUA, la més oberta, la que té menys prejudicis", ha afegit.