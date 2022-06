El projecte de l'AMB ha rebut el guardó aquest dissabte a la tarda a Brussel·les (Bèlgica) durant la celebració de The Festival of New European Bauhaus, segons un comunicat de l'AMB aquest diumenge. | @ep

La Comissió Europea ha atorgat a l' Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) el premi New European Bauhaus 2022 per la recuperació i la gestió de les dunes a les platges metropolitanes.

El projecte de l' AMB ha rebut el guardó aquest dissabte a la tarda a Brussel·les durant la celebració de The Festival of New European Bauhaus , segons un comunicat de l' AMB aquest diumenge.

El gerent de l'AMB, Ramon Torra, ha recollit el premi de mans de la comissària europea d' Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, Mariya Gabriel, i la comissària de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira, en representació de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

Aquest reconeixement, que premia projectes de "reconnexió amb la naturalesa", se suma a la subvenció rebuda per l' AMB el 27 de maig d'aquest any de gairebé 200.000 euros del projecte europeu UE Safeguarding Biodiversity per fomentar la participació ciutadana a la protecció de la biodiversitat.

En tots dos projectes destaca el "creixent paper" dels ciutadans en la conservació d'aquests ecosistemes: només aquest any més de 3.000 persones han participat en la regeneració de les dunes, segons l' AMB .