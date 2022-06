Jean-Luc Mélenchon, candidat d'esquerra | @ep

La coalició d'esquerra Nova Unió Popular Ecologista i Social (coneguda com Nupes) ha aconseguit un 25,7 o un 25,8 per cent dels vots en la primera volta de les eleccions legislatives franceses celebrades aquest diumenge, lleugerament per davant de la coalició Junts que inclou La República en marxa, el partit del president Emmanuel Macron (25 per cent), segons les enquestes publicades en la premsa belga.

MÉS INFORMACIÓ Baixa participació a la primera volta de les eleccions legislatives franceses

L'aliança liderada per Jean-Luc Mélenchon i els partidaris de Macron se situarien així clarament per davant de la ultradretana Agrupació Nacional de Marine Le Pen, dels Republicans i els seus aliats (11,6-14 porciento) i de Reconquesta! (3,8-4 per cent).

No obstant això, quant a la distribució d'escons, la projecció d'Ifop-Fiducial apunta al fet que Junts obtindrà 577 seients, clarament per davant dels 275-310 llocs dels partits d'esquerra (La França Insubmisa, Partit Comunista Francès, Partit Socialista i Europa Ecologia-Els Verds) i de Nupes (180-210 diputats). Els Republicans i i els seus aliats aconseguirien entre 40 i 60 escons i Agrupació Nacional, entre 5 i 25.

Aquests resultats, a falta de la celebració de la segona volta de les legislatives, apunten a la possibilitat que es produeixi el que tradicionalment es coneix a França com a cohabitació: un president d'un partit i un govern de signe diferent recolzat en una majoria legislativa.