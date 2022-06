Besalú està sent l'escenari d'una història d'amor i solidaritat. La vila s'ha bolcat per ajudar Iris, una nena de dos anys d'aquesta localitat malalta de càncer. Aquesta iniciativa gira al voltant d'una cervesa artesana que porta el seu nom.

Ampolles de la cervesa. Foto: Twitter

El seu pare, cerveser de professió, ha hagut de traslladar-se a Madrid, on se li està fent el tractament. Fa unes setmanes, uns veïns d'aquesta localitat gironina van proposar-li crear una beguda, que podrien vendre als seus establiments (carnisseria i botiga de regals) per recaptar fons per pagar les despeses mèdiques.

I es podia esperar la resposta solidària dels veïns, però la iniciativa també va arribar a Internet i les xarxes socials, que van multiplicar encara més la seva difusió. D'aquesta manera, la cervesera artesana Hopsters els ha ajudat a garantir molta més producció (centenars d'ampolles); igualment, un informàtic de la vila ha posat en marxa un portal web per a la venda online.

A més, per als veïns de Besalú i d'altres localitat pròximes, la cervesa també continua a la venda a la carnisseria i la botiga de regals on va néixer la idea. Tot sigui per ajudar la petita Iris en el seu intent de superar la malaltia.