Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han detingut un home i una dona com a presumptes capitostos d'un clan familiar que obligava persones estrangeres a pidolar ia viure en "condicions infrahumanes".

Un vehicle dels Mossos. Foto: Arxiu

Segons un comunicat de la policia catalana, se'ls atribueix el delicte de tràfic d'éssers humans amb la finalitat d'explotar les víctimes. Els detinguts feien de l'"explotació de persones vulnerables i la mendicitat forçosa el seu 'modus vivendi'" i no està acreditada l'activitat delictiva dels altres 10 integrants del grup, que estan presumptament relacionades amb antecedents amb robatoris amb força.

Amb aquesta operació, els Mossos han alliberat dues persones a qui els detinguts traslladaven fins al lloc on havien de demanar al districte de Sants-Montjuïc i els recollien al final del dia: els escorcollaven per obtenir tots els diners aconseguits, els donaven poca quantitat de menjar i beguda i els obligaven a dormir en un descampat amb només un matalàs.

Així mateix, els sotmetien a un "ferri control", ja que els vigilaven als semàfors i on dormien perquè no tinguessin llibertat de moviment.

Les dues persones alliberades en un primer moment van ser traslladades al Centre d'Urgència i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) i actualment estan sent ateses pel servei d'ajuda especialitzada que s'activa en casos de tràfic d'éssers humans.

CAPTABEN PERSONES VULNERABLES



Els detinguts presumptament buscaven persones al seu país d'origen en situació de vulnerabilitat i amb necessitats econòmiques severes, a qui "coaccionaven i amenaçaven per viatjar" a Catalunya.

Prioritzaven persones amb discapacitats físiques per considerar-les susceptibles d'aconseguir més diners i per tenir més dificultats d'introduir-se al mercat laboral tant del seu país d'origen com al català.

La investigació va començar el novembre del 2021 quan els agents van detectar dos homes que diàriament pidolaven al districte de Sants-Montjuïc, i la policia va efectuar les detencions el 7 de juny.