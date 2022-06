Un altre nom que es pot afegir a les travesses per a les eleccions municipals de 2023 és el de Neus Munté. La presidenta del grup municipal de Junts a l’Ajuntament de Barcelona no descarta encapçalar la llista de la formació.

Munté, al centre, en un acte de Fanoc. Foto: Fanoc

Munté va fer aquestes declaracions a Ràdio Hostafrancs, preguntada per si el partit havia triat la persona per encapçalar la llista després de la renúncia d'Elsa Artadi el mes passat. Munté va dir que amb el canvi d'escenari obert pel no d'Artadi no es pot descartar cap escenari.

La intenció de Junts per Catalunya és esperar a la segona part del congrés per trobar la persona que liderarà la llista que presentaran a les municipals de la primavera de l'any que ve. El procés que se seguiria és el d'unes eleccions primàries, en les quals, si hi hagués més d'un candidat o candidata, els militants de Barcelona haurien de triar.

Ara mateix, Junts és l'única formació que concorrerà als comicis de l'Ajuntament de la capital de Catalunya que encara no té número 1 en la seva llista.